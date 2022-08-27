شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة الصحة العالمية تدعو لمراجعة واقعية لكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت مسؤولة رفيعة في منظمة الصحة العالمية أن الوقت قد حان لإجراء مراجعة واقعية لوباء كورونا بعد تسجيل مليون حالة وفاة خلال 2022.

وقالت ماريا فان كيرخوف رئيسة الفريق التقني المعني بكوفيد-19 في المنظمة إن هذه الحصيلة "تفطر القلب"، لأن الاختبارات والعلاجات واللقاحات وإجراءات الصحة العامة جميعها متوافرة للسيطرة على الفيروس.

وأضافت في حوار مباشر عبر قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لمنظمة الصحة العالمية: "بما أننا في السنة الثالثة لتفشي الوباء.. فإن الأمر أكثر مأساوية لامتلاكنا الأدوات التي يمكنها بالفعل منع هذه الوفيات".

وأشارت إلى أنه "أصبح الكثير منا مصابا بالخدر تجاه الأرقام".

وتابعت "نحتاج إلى مراجعة واقعية. نحتاج حقا إلى تقييم أين نحن الآن. لا يجب أن نكون في موقف يفارق فيه ما بين 14 إلى 15 ألف شخص الحياة كل أسبوع".

وشددت ماريا فان كيرخوف على أن الوباء لم ينته بعد، ولكن يمكن وضع حد له بينما يستمر الناس في عيش حياتهم اليومية.

وقالت "نحتاج فقط إلى بعض التفكير الإضافي في ذلك، بأن نكون أكثر حرصا بعض الشيء"، مضيفة "الكثير من الناس يتحدثون عن التعايش مع كوفيد، لكن علينا التعايش معه بمسؤولية".

وحذرت "مليون حالة وفاة هذا العام ليست تعايشا مع كوفيد، وأن يكون لدينا 15 ألف حالة وفاة في الاسبوع لا يعد تعايشا مع كوفيد بشكل مسؤول".

وفقا لآخر إحصائيات منظمة الصحة، أودى كوفيد-19 بحياة 6،45 مليون شخص في جميع أنحاء العالم منذ ظهور الإصابات الأولى نهاية العام 2019 في ووهان في الصين.

كما تم الإبلاغ الأسبوع الماضي عن أكثر من 5،3 مليون إصابة جديدة إلى المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وقالت ماريا فان كيرخوف "هذه أرقام هائلة، وهذا أقل من الواقع"، باعتبار أن الاختبارات المنزلية لا تدخل في البيانات.

وأضافت "نرى هذا الفيروس ينتشر بشكل مكثف حول العالم"، مبدية أسفها لأن هذا الفيروس لا يغادرنا.

اتهمت شركة موديرنا الأمريكية، منافستها الألمانية بيونتيك، وشريكتها خلال جائحة كورونا، شركة الأدوية العملاقة فايزر، بانتهاك براءات الاختراع في تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا.

وقالت موديرنا الجمعة، إنها رفعت دعاوى قضائية أمام محاكم في الولايات المتحدة وألمانيا.



وتسعى موديرنا للحصول على تعويض عن الانتهاكات المزعومة لحقوق الملكية الفكرية، لكنها لم تحدد المبلغ المطلوب بعد.

وقال ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا: "نحن نرفع هذه الدعاوى القضائية لحماية منصة تكنولوجيا الحمض النووي الريبوزي المرسال المبتكرة التي كنا روادا فيها، واستثمرنا مليارات الدولارات في إنشائها، وحصلنا على براءة اختراع خلال العقد السابق لجائحة كوفيد-19".



وقالت شركة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية الألمانية "بيونتيك" في بيان لها خلال فبراير/شباط الماضي ونشرته وكالة "بلومبيرج"، إنها تتوقع تراجع إيراداتها من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي تنتجه بالاشتراك مع شركة "فايزر" الأمريكية خلال العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي.

وتتوقع "بيونتيك" وصول مبيعات اللقاح خلال العام الجاري إلى ما يتراوح بين 13 وو17 مليار يورو،في حين قالت إن إجمالي مبيعاتها خلال العام الماضي تتراوح بين 16 و17 مليار يورو.

موديرنا تأمل جني "17.5 مليار دولار"

أعلنت شركة صناعة الأدوية الأمريكية موديرنا، في فبراير/ شباط الماضي، توقيع عقود لبيع جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد خلال العام الحالي بقيمة إجمالية بلغت 18.5 مليار دولار، إلى جانب خيارات شراء كميات إضافية بقيمة 3.5 مليار دولار.

وأضافت الشركة، أن مبيعاتها خلال العام الماضي بلغت نحو 17.5 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلا عن تقديرات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء آراءهم، وقدرها 17 مليار دولار.

وأشارت موديرنا، التي تنتج أحد اللقاحات المعتمدة المضادة لفيروس كورونا المستجد، إلى أنها سلمت نحو 807 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد خلال العام الماضي. وكانت الشركة قد ذكرت في وقت سابق أنها ستسلم خلال 2022 ما بين 700 و800 مليون جرعة من لقاح كورونا.

في الوقت نفسه فإن عقود الشراء المسبقة للعام الحالي ارتفعت من 17 مليار دولار وفقا لما أعلنته في العام الماضي إلى 18.5 مليار دولار وفقا لبيان الشركة.

ويتوقع المحللون وصول مبيعات موديرنا من لقاح كورونا إلى أكثر من 19.3 مليار دولار.