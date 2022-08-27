شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة سامسونغ تطلق هاتفا بكاميرات ممتازه سعره منافس جدا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تستعد سامسونغ لإطلاق هاتف جديد من فئة Galaxy مجهز بكاميرات وتقنيات ممتازة، وسيطرح بسعر منافس.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Galaxy A04s سيحصل على شاشة PLS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 270 شمعة/م تقريبا.

وسيضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف نظام Android 12 الحديث مع واجهات One UI 4، ومعالج Exynos 850، ومعالج رسوميات Mali-G52، وذواكر وصول عشوائي 3 و4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

أما الكاميرا الأساسية له فستحصل على 3 عدسات بدقة (50+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 5 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وسيجهز الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واطا، أما سعره في الأسواق العالمية فمن المتوقع أن يكون نحو 170 دولارا.

كشفت Fitbit عن تصميم ساعتها الذكية الجديدة التي صممتها لتنافس أفضل ساعات سامسونغ وآبل.

وتأتي الساعة الجديدة بهيكل متين مقاوم للماء والغبار وفق معيار 5ATM، أبعاده (38.1/38.1/11.43) ملم، وزنه 46 غ.

وجهزت بشاشة مربعة الشكل منحنية الحواف من نوع AMOLED، مقاسها 1.58 بوصة، دقة عرضها (336/336) بيكسل.

وستعمل الساعة بنظام معدل عن نظام أندرويد، وستجهز بحساسات متطورة لقياس معدلات نبض القلب على مدى الـ 24 ساعة، وحساسات لقياس معدلات الأكسجة في الدم، وحساسات لقياس معدلات النشاط البدني للمستخدم.

وستزود بمكبرات صوت عالية الأداء لسماع الموسيقى ومايكروفونات للرد على المكالمات الهاتفية، كما ستجهز بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، كما ستحصل على بطارية تكفيها لتعمل لأسبوع تقريبا بالشحنة الواحدة، ونظام شحن لاسلكي للبطارية.

كشفت سامسونغ عن شاشة مميزة كبيرة الحجم طورتها لمحبي ألعاب الفيديو ومستخدمي الحواسب.

وأكثر ما يميز شاشة Odyssey Arc من بين شاشات الألعاب هو حجمها الكبير إذ أتت بمقاس 55 بوصة، كما جاءت منحنية بمعدل انحناء 1000R، وثبتت على محور متحرك يمكن من إدارتها لتكون أفقية أو عمودية.

وجاءت الشاشة بأبعاد "16:9"، ودقة عرض عالية تعادل (3840/2160) بيكسل، ومعدل تردد كبير يعادل 165 هيرتزا، ونسبة تباين تبلغ 1،000،000:1.

وتدعم هذه الشاشة تقنية Quantum Mini LED التي تمنحها 16384 من مستويات اللون الأسود، كما تدعم أجهزة Ark Dial التي تمكن من إمكانية التحكم بأربع شاشات عن بعد.

وزودتها سامسونغ بأربع منافذ HDMI لوصلها مع مختلف الحواسب والأجهزة الإلكترونية، ونظام إضاءة خلفي مميز الألوان، والأبرز من ذلك هو أن المستخدم يمكنه تقسيم الشاشة إلى 3 أجزاء افتراضية للتحكم بعدة ألعاب أو صفحات إنترنت عند تدوير هذه الشاشة لتكون بالوضع العمودي.

ويمكن لهذه الشاشة دعم ألعاب الفيديو أو المقاطع المصورة التي تأتي بدقة 4K، أما سعرها في الأسواق العالمية فمن المتوقع أن يصل إلى 3500 دولار.

سرّبت بعض مواقع الإنترنت صور ومواصفات هاتف Vivo الجديد الذي سيكون منافسا قويا لهواتف سامسونغ المتوسطة الفئة من حيث المواصفات والأسعار.

ويأتي الهاتف بهيكل متين محاط بإطار من الألومينيوم، ومحمي من الماء والغبار، وزنه 179 غ.

أما شاشة الجهاز فستكون من نوع AMOLED بمقاس 6.44 بوصة، دقة عرضها (2460/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 411 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل الهاتف بسرعة عالية مع البيانات وشبكات 5G بفضل معالج Mediatek Dimensity 900، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت، ونظام "أندرويد-12" قابل للتحديث.



وسيحصل الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل فيها كاميرا لتصوير الماكرو، وعلى كاميرا أمامية مزدوجة العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل.

وزودته Vivo أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4830 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع، أما سعر هذا الهاتف في الأسواق العالمية فيتوقع أن يكون نحو 250 دولارا.