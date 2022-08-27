شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أحمد أبو هشيمة ودينا أيمن في إسبانيا.. هل ودّع ياسمين صبري؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قبل نحو شهر، رجحت صورة وجود رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وزوجته السابقة ياسمين صبري في مكان واحد في تركيا، رجوعهما إلى بعض.

واعتبر كثيرون ذلك الظهور دليلًا على عودة الثنائي المصري، لكن أحمد أبو هشيمة كان له رد آخر، ونشر مجموعة صور عبر حسابه على "إنستجرام" من جزيرة إبيزا الإسبانية، في الوقت الذي ظهرت فيه المهندسة المصرية دينا أيمن من المكان نفسه.

وظهر أحمد أبو هشيمة رفقة رجل الأعمال المصري محمد زكي على جزيرة إبيزا الإسبانية، وتزامن ذلك مع مجموعة صور نشرتها المهندسة المصرية الشابة دينا أيمن من المكان نفسه، في إطلالة ساحرة تركت الجميع في حيرة، لتكثر التساؤلات حول علاقتها بأحمد أبو هشيمة.

وما زاد من قوة الشكوك هو متابعة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة لحساب دينا أيمن على إنستجرام، وتعبيره عن إعجابه بأكثر من صورة لها مؤخرا.

دينا أيمن مهندسة مصرية تعيش بالولايات المتحدة الأمريكية، تخصصت وبرعت في هندسة الكمبيوتر والبرمجيات، ونالت درجة الماجستير في هذا المجال، وتلقت عروضًا للعمل من 10 شركات عالمية، أبرزها شركة "إنتل" و"مايكروسوفت".

عملت دينا أيمن في شركة "إنتل" الأمريكية. وتعمل الآن كمديرة برامج في شركة "مايكروسوفت"، وتعرف نفسها بأنها "أصغر مدرس مساعد في جامعة نيوجرسي في تخصص هندسة الكمبيوتر".

وقالت في تصريحات صحفية سابقة: "أعتز ببلدي الأم مصر، وأنا تربيت فيها وعشت بها فترة طفولتي حتى الثانوية العامة، وأنا فخورة بجنسيتي المصرية، وأحب أن أكون من الشخصيات المؤثرة والناجحة للشباب المصريين بقدر استطاعتي".

وفي أواخر 2021، ترشحت دينا أيمن لتصنيف مجلة "فوربس" الأمريكية ضمن الشخصيات المؤثرة في شمال أمريكا في مجال التكنولوجيا مع نحو 10 آلاف شخص آخر، وبعد تصفية المرشحين اختيرت ضمن قائمة أكثر الشخصيات المؤثرة تحت سن الثلاثين.

وفي 3 مارس/آذار الماضي، اختيرت ضمن مسابقة ملكة جمال الكون، وقالت عن اختيارها كمحجبة ضمن المسابقة: "الألقاب لا تقيّد أبدًا بسبب الحجاب وأنا هنا لأصنع هذا التاريخ، ولمنح الأشخاص الذين يشبهونني فرصة لتمثيل أكثر من ملياري مسلم حول العالم".

مؤخرًا، انتشرت بعض الأنباء التي أفادت بعودة الفنانة المصرية ياسمين صبري، إلى مواطنها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وأشارت وسائل إعلام محلية، أنباء غير مؤكدة أفادت بظهور "ياسمين" و"أبو هشيمة" في إحدى المناسبات العامة، في أمر لم يؤكده أي من الطرفين.

في المقابل، نفت مصادر مقربة، حسب "ET بالعربي"، الشائعات المتداولة بشأن عودة "ياسمين" و"أبو هشيمة"، مع التأكيد على أنهما لا يتابعان بعضهما البعض عبر "إنستجرام".

الانفصال وقع بين ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة في مايو/أيار الماضي.

وعقب الطلاق، قال أحمد أبو هشيمة، خلال حلوله ضيفًا على برنامج "تفاعلكم"، المعروض عبر فضائية "العربية"، في يونيو/ حزيران الماضي، إنه يكن كل الاحترام والتقدير لـ "ياسمين"، رافضًا الخوض في تفاصيل دقيقة عما حدث بينهما.

وأضاف "أبو هشيمة": "دي حياتي الشخصية مستحيل أتكلم فيها، لأن فيه طرف تاني فيها، هنعمل إيه إحنا في عصر السوشيال ميديا".