شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: إنقاذ 27 مواطنًا سودانيًا على الحدود مع ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت القوات المشتركة السودانية الليبية بمدينة "دنقلا" في إنقاذ 27 مواطنا سودانيا في الصحراء على حدود الولاية الشمالية مع دولة ليبيا، تحركوا من منطقة "الملاحة" بولاية شمال دارفور إلى دولة ليبيا بواسطة سيارتين (هجرة غير شرعية).