شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: 38 ألفا و768 شخصا تلقوا الجرعة الرابعة من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 38 ألفا و768 شخصا تلقوا الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، و2178 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة- في بيان، اليوم /الجمعة/- أن إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ 6 ملايين و748 ألفا و517 شخصا، وإجمالي من تلقوا الجرعة الأولى 24 مليونا و891 ألفا و117 شخصا، وإجمالي الذين تلقوا الجرعة الثانية 23 مليونا و383 ألفا و728 شخصا حتى اليوم.



وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 37 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى مليون و264 ألفا و237 حالة، مضيفة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس ليستقر العدد الإجمالي عند 16 ألفا و271 حالة، كما تم تسجيل 81 حالة شفاء إضافية، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى مليون و247 ألفا و476 شخصا.