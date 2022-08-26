شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: إنقاذ 107 مهاجرين غير شرعيين من الغرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنقذت وحدات الحرس البحري بالساحل والوسط والجنوب بتونس، 107 مهاجرين غير شرعيين من الغرق، وأحبطت 8 عمليات اجتياز للحدود البحرية بطريقة غير شرعية، وفق المتحدث الرسمي باسم الحرس.

وأضاف المصدر ذاته، أن 55 من بين هؤلاء المهاجرين يحملون جنسيات بلدان إفريقية مختلفة، وذكر أن الوحدات حجزت أربعة مراكب بحرية وأربعة محركات بحرية، وفق"موزاييك".

وفى السياق نفسه، قال المتحدث باسم الحرس إن وحدات الحرس الوطني بنابل ضبطت، 8 أشخاص "بصدد التحضير للقيام بعملية اجتياز للحدود البحرية خلسة.