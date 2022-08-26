شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يستنكر استهداف سيارة دبلوماسية تابعة للسفارة الأسترالية في بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، الحادث الذي طال سيارة دبلوماسيَّة تابعة للسفارة الأستراليّة في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، إنها "تستنكرُ الحادث الذي طال سيارة دبلوماسيَّة تابعة للسفارة الأستراليّة في بغداد، ولم يُسفِر عن إصابات".

وأعربت عن تضامنها مع الجانب الأستراليّة، مؤكدة التزامها الكامل باتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات، لحماية كوادر ومباني البعثات الدبلوماسية وتيسير عملها بما يعزز أواصر العمل المشترك.