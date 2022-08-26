شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تؤكد دعمها لليبيا مع ضرورة الانتهاء من الإطار الدستورى للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية فى ليبيا "رايزيدون زينينجا"، دعم الأمم المتحدة القوى للجهود التى يبذلها رئيسا مجلسى الأعلى للدولة والنواب للحفاظ على الحوار الجارى بينهما، مشددا فى الوقت ذاته على ضرورة الانتهاء من إطار دستورى للانتخابات فى أقرب وقت ممكن.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال"، اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال لقاء المسئول الأممى مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد مشرى ونائبه، حيث تركز النقاش حول الجهود المبذولة لحل الجمود السياسى المستمر والتوترات المتنامية على الصعيد الأمنى.

وخلال اللقاء وبحسب تغريدة للبعثة الأممية شدد "زينينجا" على أهمية أن يحافظ جميع الأطراف على الهدوء ونزع فتيل التوترات الحالية.