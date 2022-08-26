شكرا لقرائتكم خبر عن "وزارة الحج والعمرة" توضح لـ"الخليج 365" حالات إلغاء تصريح المعتمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت وزارة الحج والعمرة، لـ"الخليج 365"، أنه منذ فتح باب التقدم لموسم العمرة الحالى حتى الأربعاء، فيما أصدرت الوزارة عبر تطبيق "اعتمرنا" أكثر من 1.6 مليون تصريح للمعتمرين القادمين من داخل المملكة؛ فيما تجاوز إجمالى أعداد التأشيرات المصدرة للعمرة 340 ألف تأشيرة منذ بداية التقديم حتى اليوم، منهم 208 آلاف معتمر دخلوا المملكة حتى الآن.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يوجد قيود لأعداد القادمين لأداء العمرة من خارج المملكة، كما أن المحدد الوحيد هو أوقات الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام والتى يتم معرفتها من خلال تطبيق "اعتمرنا"، كما يمكن للشخص الواحد أداء العمرة لأكثر من مرة بدون شروط أو قيود من خلال الحجز عبر تطبيق "اعتمرنا".

وأضافت الوزراة، فى سياق إجابتها عن عدد من الأسئلة التى وجهتها" الخليج 365 " للوزارة، أنه عقب حصول معتمرى الخارج على التأشيرات يمكنهم الحجز لمناسك العمرة عبر تطبيق "اعتمرنا"، وعن حالة إلغاء تصريح العمرة، أوضحت أنه فى حال لم يتم الدخول للمملكة قبل 6 ساعات بحد أقصى من موعد حجز العمرة يتم إلغاء التصريح تلقائيًا.

وعلى صعيد متصل، أكدت وزارة الحج والعمرة أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة على العديد من المشاريع التى تسهل على ضيوف الرحمن أداء العمرة، وحرصا على تيسير إجراءات القدوم للعمرة لجميع المسلمين من دول العالم المختلفة أتاحت الوزارة للمعتمرين عدة قنوات للحصول على تأشيرة العمرة سواء عبر الوكلاء المؤهلين فى تلك الدول أو بالتعاقد المباشر مع شركات العمرة السعودية.

وعن تفاصيل وطريقة تصميم برنامج رحلة العمرة بطريقة مباشرة فيمكن للمعتمرين المصريين الدخول على أحد المنصات الإلكترونية المعتمدة، وبعد الحصول على التأشيرة يمكنهم حجز موعد أداء العمرة عبر تطبيق اعتمرنا، كما يمكن زيارة أحد الشركات أو الوكالات السياحية المعتمدة فى بلدك لشراء باقة الخدمات واستكمال متطلبات إصدار التأشيرة وحجز موعد العمرة والصلاة فى الروضة الشريفة.