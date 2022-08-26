شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: الولايات المتحدة لن تسمح باستهداف قواتها بشمال شرق سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن الولايات المتحدة لن تسمح باستهداف قواتها الموجودة بشمال شرق سوريا.

وقال المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، إن "الغارات الأمريكية شمال شرق سوريا تبعث رسالة تفيد بأن الولايات المتحدة لن تسمح باستهداف قواتها".

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن قال، فى وقت سابق، إنه "أمر بالضربة الجوية فى سوريا من أجل الحماية والدفاع عن سلامة القوات الأمريكية، موضحا أن الضربات الأمريكية لم تستهدف في بادئ الأمر سوى مخزونات للذخيرة وذلك حرصاً من الإدارة على أن يبقى ردّها متناسبا".

ومن جانبه، قال مسؤول عسكري أمريكي إن "القوات الأمريكية خاضت اشتباكات مع مسلحين استمرت لساعات في أكثر من موقع شمال شرق سوريا" .. مضيفًا أن حصيلة المعارك هي إصابة 3 جنود أمريكيين بجروح طفيفة، ومقتل أربعة مسلحين ، وتدمير 7 منصات لإطلاق الصواريخ .