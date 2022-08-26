شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل فلسطينيا من نابلس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم الجمعة، مواطنا من نابلس.
وأفادت مصادر محلية، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بناية زهرة الياسمين في منطقة رفيديا، غرب المدينة، واعتقلت المواطن إبراهيم أبو غضيب بعد أن فتشت منزله.
وأشارت المصادر إلى أن مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال اندلعت في المكان، دون أن يبلغ عن إصابات.
يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلى، اعتقلت الخميس، 18 مواطنا فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال سبعة مواطنين من محافظة الخليل الجنوبية، فيما تم اعتقال سبعة آخرين من محافظة "جنين" الواقعة شمال الضفة، والتي تكثر فيها المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي تجتاح مخيم وقرى "جنين" بشكل متكرر.
ومن رام الله، بوسط الضفة.. اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين بعد أن داهمت منزليهما في بلدة "سلواد".
واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عبد الكريم أنور منى من حي الضاحية في محافظة نابلس الشمالية، ومواطنا آخر من مدينة "نابلس".