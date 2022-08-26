شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يعلن مقتل وإصابة 9 جنود جراء خروقات الحوثيين للهدنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اليمنى مقتل وإصابة تسعة جنود بنيران جماعة الحوثى جراء الخروقات المستمرة للهدنة الإنسانية الأممية.

وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني - في بيان، أوردته قناة (اليمن الإخبارية)، اليوم الجمعة، أن جماعة الحوثي ارتكبت 143 خرقا للهدنة الأممية في جبهات الحديدة وتعز وحجة وصعدة والجوف ومأرب.. موضحا أن الخروقات توزعت بين 41 خرقا في محور حيس جنوب الحديدة، و33 خرقا جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و32 خرقا في محور البرح غرب تعز، و23 خرقا بجبهات محور تعز، وتسعة خروقات غرب حجة. إضافة إلى أربعة أخرى في جبهات الجوف، وخرق واحد في محور صعدة.

وأضاف أن قوات الجيش تصدت لأكثر من ثلاث محاولات تسلل لمجاميع حوثية باتجاه مواقع عسكرية جنوب وغرب مأرب.. كما أحبطت محاولة تسلل أخرى للجماعة الحوثية فى محور علب شمال محافظة صعدة.

وأشار إلى أن بقية الخروقات تنوعت بين إطلاق النار على مواقع قوات الجيش في الجبهات المذكورة بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيرة المفخخة، ونتج عنها مقتل 4 جنود وإصابة 5 آخرين.. لافتا إلى أن جماعة الحوثي تنشط في استحداث مواقع وخنادق وشق طرقات فرعية، ونشر طائرات استطلاعية مسيرة في مختلف الجبهات.