شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة توافق على بيع معدات عسكرية إلى المغرب بقيمة 141 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أنها وافقت على بيع معدات عسكرية إلى المغرب، بقيمة 141 مليون دولار، وأعلنت الخارجية الأمريكية - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، أنها وافقت مبدئيا على بيع 40 طائرة (بلاك هوك)، وأنظمة إنذار ضد الصواريخ إلى أستراليا، بقيمة 1.95 مليار دولار.

يذكرأن، صرح نائب المندوب الروسى لدى الأمم المتحدة دميترى بوليانسكى بأن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة إلى أوكرانيا لن تغير الوضع على الأرض كثيرا.