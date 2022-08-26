شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة توافق على بيع معدات عسكرية إلى المغرب بقيمة 141 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أنها وافقت على بيع معدات عسكرية إلى المغرب، بقيمة 141 مليون دولار، وأعلنت الخارجية الأمريكية - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، أنها وافقت مبدئيا على بيع 40 طائرة (بلاك هوك)، وأنظمة إنذار ضد الصواريخ إلى أستراليا، بقيمة 1.95 مليار دولار.
يذكرأن، صرح نائب المندوب الروسى لدى الأمم المتحدة دميترى بوليانسكى بأن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة إلى أوكرانيا لن تغير الوضع على الأرض كثيرا.
وقال بوليانسكى فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية، إن :"ذلك يجعل الوضع أكثر صعوبة بالنسبة لنا، وخاصة للسكان المدنيين لأن الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بأنظمة المدفعية وراجمات الصواريخ القادرة على إصابة المناطق التي لم يكن بوسع العسكريين الأوكرانيين إصابتها سابقا".
وأشار المندوب الروسي لدي الأمم المتحدة إلى أن حزمة المساعدات الجديدة "لن تغير الصورة بشكل عام، والعملية العسكرية الخاصة تستمر وفقا للخطة، وسيتم تحقيق جميع أهدافها".
وأضاف: "لقد قلنا أننا لا نتسابق مع الزمن، ولدينا الوقت الذي سيكون مطلوبا، ونسعى للحفاظ على أكبر قدر ممكن من الأفراد وأرواح المدنيين، ولذلك نعمل بشكل انتقائي ولا نستهدف البنية التحتية المدنية".
وجاء ذلك تعليقا على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزمة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا بحجم 2.98 مليار دولار.
بدورها، أكدت السفارة الروسية في واشنطن، أن الولايات المتحدة تخشى نشر الحقائق المتعلقة بالأعمال الوحشية التي ارتكبها فوج "آزوف" القومي الأوكراني المصنف تنظيما إرهابيا في روسيا.
وذكرت السفارة أن روسيا من جهتها ملتزمة تماما باتفاقيات "جنيف" وتضمن ظروفا مناسبة للأسرى الأوكرانيين.