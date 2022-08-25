شكرا لقرائتكم خبر عن عون: حكومة تصريف الأعمال لن تستطيع ممارسة مسئولياتها حال تعذر انتخاب رئيس للجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن حكومة تصريف الأعمال اللبنانية لن تكون قادرة على ممارسة مسئولياتها على نحو كامل في حال تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المواعيد الدستورية لأي سبب كان، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال استقبال عون اليوم لرئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم الذي زار قصر بعبدا، حيث استعرض مع رئيس الجمهورية الأوضاع العامة والتطورات الحكومية الأخيرة، إضافة الى مسألة تمكين المغتربين الراغبين في استعادة جنسيتهم اللبنانية والاستفادة من القانون الذي نظّم عملية الاستعادة.



ونقل كرم عن رئيس الجمهورية تأكيده على عدم جواز الاستمرار في تعطيل الاستحقاق الحكومي، خصوصاً وان المصلحة الوطنية العليا تقتضي بأن يكون الانتظام في المؤسسات الدستورية مؤمّناً والشراكة الوطنية مصانة من حيث تشكيل الحكومة الجديدة او من حيث انتخاب رئيس جديد للجمهورية.



ووفقا لبيان من الرئاسة اللبنانية، أكد عون ان الفراغ الرئاسي لا يمكن تغطيته بسلطة تنفيذية غير مكتملة الصلاحيات وغير حائزة على ثقة مجلس النواب.



وشدد خليل كرم على أن الرئيس عون يرى أن تشكيل الحكومة الجديدة يجب أن يبقى من الأولويات، مؤكدا أنه سيواصل العمل من أجل تحقيق ذلك مستنداً إلى الدستور وحفاظاً على الشراكة الوطنية وعلى التوازن بين السلطات.