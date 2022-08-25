شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يُسجل 70 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بـ"كورونا" فى 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت وزارة الصحة المغربية 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى مليون و264 ألفا و200 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان صحفي، مساء اليوم /الخميس/ - أن تم خلال نفس الفترة تسجيل حالة وفاة واحدة بالفيروس؛ ليصبح العدد الإجمالي للمتوفين 16 ألفا و271 متوفيا، في حين تم تسجيل 72 حالة شفاء إضافية ليصل إجمالى المتعافين إلى مليون و247 ألفا و395 متعافيا.