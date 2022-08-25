شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: الفيضانات تدمر أكثر من 50 ألف منزل فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مراسل العربية خلال خبر عاجل بثته القناة منذ قليل، إن هناك أكثر من 50 ألف منزل دمرت بسبب فيضانات السودان.

وفى وقت سابق ‏تجتاح الفيضانات بعض البلدان الإفريقية ففي السودان، أعلن الدفاع المدني السوداني ارتفاع حصيلة الوفيات جراء السيول إلى 89 شخصا إضافة إلى 36 مصابا.

وقالت السلطات أن نحو 24 ألف منزل وعشرين مبنى حكوميا، عانت من أضرار جسيمة أو دمرت بالكامل، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.