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لافروف: روسيا لم تفقد الاهتمام بالتسوية فى سوريا

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القاهرة - سامية سيد - نفى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن تكون روسيا قد فقدت اهتمامها بالتسوية السياسية في سوريا.

وقال لافروف - خلال لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جير بيدرسون في موسكو اليوم /الخميس/، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إنه "في الآونة الأخيرة قام بعض زملائنا الغربيين بنشر معلومات تفيد بأن روسيا في سياق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، فقدت اهتمامها بالتسوية السورية".


وأضاف لافروف: أن هذه المعلومات عديمة الفائدة على الإطلاق، ولا تعكس نهجنا الثابت الهادف للتوصل إلى تسوية شاملة في سوريا، وبدعم من مهمتكم أيضا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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