شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يعلن العثور على المركب الغارق بطرابلس على عمق 459 مترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني العثور على المركب الغارق قبالة مدينة طرابلس شمالي لبنان خلال عمليات البحث التي تقوم بها غواصة أجنبية والتي بدأت مهام البحث أمس /الأربعاء/.

وأوضح الجيش اللبناني ،في بيان اليوم، أن طاقم الغواصة عثر على المركب الغارق على عمق 459 متراً ومسافة 130 مترا من موقع الغرق الذي حددته القوات البحرية.



وأعلنت قيادة الجيش اللبناني أمس انطلاق مهمة البحث عن المركب الغارق قبالة مدينة طرابلس، حيث وصلت الغواصة إلى موقع الغرق وباشرت تنفيذ المهمة على بعد 6 أميال بحرية من الشاطئ.



وكانت الغواصة قد وصلت إلى ميناء طرابلس قبل عدة أيام للبحث عن المركب الغارق منذ 23 أبريل الماضي وعلى متنه أكثر من 85 شخصا، حيث أسفرت الجهود عن انقاذ أكثر من 45 شخصا فيما لا يزال البحث جاري عن المفقودين وسط توقعات بوجودهم داخل المركب الذي استقر على عمق لم تستطع الوصول إليه أي من المعدات البحرية بلبنان.