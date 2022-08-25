شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يصدر مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، مساء اليوم الخميس، مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما، اعتبارا من اليوم، وذلك لمواجهة تداعيات وباء فيروس "كورونا"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

فيما أكدت منظمة الصحة العالمية، تراجع عدد وفيات كورونا عالميا بنسبة 15% خلال الأسبوع الماضي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق، كشف الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى للصحة العالمية لشرق المتوسط، عن آخر مستجدات فيروس كورونا وجدرى القرود، وأنه أبلغت 7 بلدان فى إقليم شرق المتوسط المنظمةَ رسميًّا عن 35 حالة إصابة بجُدرى القردة مؤكَّدة مختبريًّا، ولم تُسجل وفيات ناجمة عنها، مشيرا إلى أن المنظمة وافقت على استخدام لقاح جديد لمرض كورونا وهو لقاح فالنيفا VLA2001، وثمة توصية جديدة محددة تمنح الأولوية لهذا اللقاح فى حالة الحوامل، نظرًا للتبعات السلبية لمرض كورونا في أثناء الحمل من جهة، وما يمتاز به لقاح ڤالنيڤا على صعيد السلامة والأمان من جهة أخرى.

وأضاف، أما على الصعيد العالمى، فقد ظل عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها أسبوعيًّا لجُدرى القردة فى ارتفاع مستمر، ولم يتغير الوضع سوى فى الأسبوع الماضى عندما أُبلغ عن انخفاض بنسبة 21%.