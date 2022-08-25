شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يوجه باستثمار مليار دولار فى جمهورية باكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، باستثمار مبلغ مليار دولار في باكستان، تأكيداً على موقف المملكة الداعم لاقتصاد باكستان وشعبها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء خلال اتصالٍ هاتفي تلقاه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، من نظيره الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، حيث أبلغه بن فرحان بتوجيه خادم الحرمين الشريفين، إلى جانب مناقشة العلاقات السعودية الباكستانية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها، واستعراض أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.