شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفرنسى يصل الجزائر فى زيارة عمل تستمر ثلاثة أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس، إلى الجزائر، في زيارة عمل تدوم ثلاثة أيام.

وكان في استقبال الرئيس الفرنسي بمطار هواري بومدين الدولي، رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون.

وبحسب وسائل إعلام جزائرية، استمع الرئيسان إلى النشيد الوطني للبلدين في أرضية مطار هواري بومدين الدولي.

ورافق الرئيس الفرنسي وفد كبير من الحكومة الفرنسية، برئاسة وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية كاثرين كولونا. ووزير الاقتصاد برونو لو مير، ووزير الداخلية جيرالد دارمانين.

كما كان في استقبال الرئيس الفرنسي، الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، السعيد شنقريحة والطاقم الحكومى.