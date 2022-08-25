شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ميقاتى يستقبل وفد اتحاد المنتجين العرب بحضور الأمين المساعد للجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى وفدا من الإتحاد العام للمنتجين العرب يضم إبراهيم أبو ذكرى رئيس الإتحاد وصادق الصباح نائب رئيس الإتحاد بحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابى ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي عبد الفتاح الجبالى ورئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب مجاهد ابو الهيل.

وخلال اللقاء، اطلع ميقاتى على استعدادات إطلاق مقر للاتحاد العام للمنتجين العرب في لبنان، برعاية وزير الاعلام زياد المكاري غدا الجمعة.

بعد اللقاء، وجه إبراهيم أبو ذكري الشكر لميقاتي على استقبال وفد الاتحاد العام للمنتجين العرب، موضحا أن الحديث تناول عددا كبير جدا من المشاريع التي سيحييها الاتحاد مستقبلا على الأرض اللبنانية.

من جانبه، أكد السفير أحمد رشيد خطابى أنه نقل لميقاتي تحيات أمين عام جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن الجامعة سيكون لها في بيروت في مجالات الفن والدراما والإعلام، وستكون المرحلة مقبلة مبشرة بأعمال جيدة.