شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات يبدأ زيارة رسمية إلى اليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، إلى العاصمة اليونانية "أثينا" فى زيارة رسمية.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية فمن المقرر أن يبحث الرئيس الإماراتى - خلال الزيارة- مع رئيسة اليونان كاترينا ساكيلا روبولو، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وعدد من المسؤولين في اليونان، العلاقات الثنائية ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزها وتنميتها في إطار الشراكة.

وكانت في استقباله لدى وصول موكبه إلى القصر الرئاسي "روبولو"، حيث جرت مراسم استقبال رسمية.

