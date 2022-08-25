شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كيف تعمل ""سامسونج"" على حل مشكلة الـ GPS بهواتفها القديمة؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أطلقت شركة سامسونج تحديثا لحل مشاكل النظام العالمي لتحديد الموقع GPS بمجموعة من هواتفها القديمة.

وكانت عملية تحديد الموقع لا تتم أو تتم بشكل غير دقيق.

كيف تعمل ""سامسونج"" على حل مشكلة الـ GPS بهواتفها القديمة؟



وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن التحديث الجديد يتوفر لموديلات Galaxy مثل S5 Neo وAlpha وS6 وS6 Edge وS6 Edge وS6 Edge+ وA7 (2018) وS7 وS7 Edge وS8 وS8+.



وكانت شركة Samsung قد أطلقت تحديثا منذ عدة أشهر لحل مشكلة إعادة ضبط الهاتف عند تسليمه لمكز الإصلاح تحت اسم "وضع الإصلاح"، حيث يمكن الوصول إلى هذا من خلال شاشة (Battery and Device Care) في الإعدادات، بمجرد التفعيل، سيتم إعادة تشغيل الهاتف.

ويخفي الوضع جميع البيانات الشخصية، بما في ذلك الصور والرسائل والحسابات وحتى التطبيقات (فقط التطبيقات الافتراضية المثبتة ستكون نشطة)، وسيكون الأمر كما لو أنه تم إعادة ضبط الهاتف.

وبعد الانتهاء من الإصلاحات واسترداد الهاتف، ستتمكن من إلغاء تنشيط وضع الإصلاح باستخدام بصمة الإصبع أو قفل النمط، وسيؤدي هذا إلى إعادة تشغيل الهاتف مرة أخرى، مع الوصول الكامل إلى جميع بياناتك، وستتم أيضا استعادة أي إعدادات قام الفني بتغييرها أثناء الإصلاح.

وسيسمح خيار إضافي للهاتف بإنشاء سجل يسجل المشكلات الحديثة والتطبيقات التي كانت قيد الاستخدام عند حدوثها، وسيساعد هذا في تشخيص المشكلة.

بالطبع، لن يتم تسجيل أي معلومات شخصية في هذا السجل، وسيكون لديك خيار الدخول إلى "وضع الإصلاح" دون إنشاء سجل، وفقا لـ "gsmarena".

سيتم تمكين وضع الإصلاح في سلسلة Galaxy S21 أولًا عبر تحديث البرنامج، وقالت Samsung إنها تخطط "لتوسيعها إلى بعض الطرز الأخرى في المستقبل.

حسب البيان الصحفي لموقع Samsung الكوري، فالتحديث سيقتصر فقط على كوريا الجنوبية، كإجراء تجريبي قبل توسيعه ليشمل المزيد من المناطق والهواتف.

كشفت سامسونج عن شاشة مميزة كبيرة الحجم طورتها لمحبي ألعاب الفيديو ومستخدمي الحواسب.

وأكثر ما يميز شاشة Odyssey Arc من بين شاشات الألعاب هو حجمها الكبير إذ أتت بمقاس 55 بوصة، كما جاءت منحنية بمعدل انحناء 1000R، وثبتت على محور متحرك يمكن من إدارتها لتكون أفقية أو عمودية.



وجاءت الشاشة بأبعاد "16:9"، ودقة عرض عالية تعادل (3840/2160) بيكسل، ومعدل تردد كبير يعادل 165 هيرتزا، ونسبة تباين تبلغ 1،000،000:1.

وتدعم هذه الشاشة تقنية Quantum Mini LED التي تمنحها 16384 من مستويات اللون الأسود، كما تدعم أجهزة Ark Dial التي تمكن من إمكانية التحكم بأربع شاشات عن بعد.

وزودتها سامسونج بأربع منافذ HDMI لوصلها مع مختلف الحواسب والأجهزة الإلكترونية، ونظام إضاءة خلفي مميز الألوان، والأبرز من ذلك هو أن المستخدم يمكنه تقسيم الشاشة إلى 3 أجزاء افتراضية للتحكم بعدة ألعاب أو صفحات إنترنت عند تدوير هذه الشاشة لتكون بالوضع العمودي.

ويمكن لهذه الشاشة دعم ألعاب الفيديو أو المقاطع المصورة التي تأتي بدقة 4K، أما سعرها في الأسواق العالمية فمن المتوقع أن يصل إلى 3500 دولار.

أكد عملاق صناعة الهواتف المحمولة سامسونج أنه يسعى لجعل الهواتف القابلة للطي أكثر انتشارا.

وقال مسؤول تنفيذي بريطاني بارز إن شركة سامسونج الكورية الجنوبية للإلكترونيات سوف تجعل الهواتف المحمولة القابلة للطي أكثر انتشارا من خلال الاستمرار في " الاستماع والتعلم" من جانب المستخدمين من أجل زيادة جاذبيتها.

وكانت سامسونج قد كشفت مؤخرا عن الهواتف القابلة للطي من الجيل الرابع- جالاكسي زد فليب 4 وفولد 4.

وقال كونور بيرس نائب مدير شركة سامسونج في بريطانيا وإيرلندا إنه على الرغم من أن الأجهزة الجديدة مازالت تصنف ضمن فئة الهواتف المحمولة الاستثنائية، فإنه من المتوقع اتساع استخدام هذه الهواتف بين شريحة أوسع خلال الأعوام المقبلة.

وقال لوكالة الأنباء البريطانية " بي إيه ميديا "" سوف تكون الهواتف أكثر شيوعا، سوف يكون لدينا مستقبل قابل للطي، من حيث الكثير من نقاط الأسعار المختلفة وعوامل الشكل"، مضيفا أن الهاتفين الجديدين سوف يساعدان في تشكيل هذا المستقبل.

وقال: "الأمر يتعلق بالاستماع والتعلم والابتكار، وأعتقد أننا لم نسمع أبدأ بهذا القدر خلال الـ12 شهرا الماضية".

وأضاف "لذلك أشعرفي الحقيقة بالسعادة لأننا نقوم بالفعل بدراسة ما يريده المستهلكون في هذه الأجهزة".

وتابع: "ماذا يريدون؟ يريدون بطارية قوية، لذلك بطارية موبايل فليب 4 الآن تبقى أكثر ثلاث ساعات من ذي قبل. يريدون أداء، الآن لدينا معالج جديد في هذا الجهاز، وهو سنابدراجون8+ جين 1".

وأشار قائلا: "بالطبع الجميع يستخدمون هواتفهم من أجل الكاميرات، لذلك قمنا بتحديث الكاميرات، ويشمل ذلك عدسات 50 ميجابيكسل في موبايل فولد 4".

وأكمل "أعتقد أنها أفضل تجربة بناء على آراء مستهلكينا، هذا ما برعت سامسونج في القيام به: نحن نستمع، ونحن نتعلم، نحن نبتكر".

وأشار بيرس إلى أن سامسونج ترصد تحول مستهلكين من شركات منافسة لاستخدام هواتفها القابلة للطي.

وقال: "واحد من بين كل أربعة أشخاص يشترون هاتف فليب كانوا من مستخدمي هواتف شركات غير سامسونج، ونحو 13% تحولوا إلى سامسونج من شركة آيفون. وهذا أمر يبعث على الفرح لأنه لم يكن لدينا هذا الأمر من قبل، هذا النوع من التحول".

وقد ارتفع سعر الهاتفين مقارنة بطرازات العام الماضي، ولكن بيرس اعترف بضغوط تكاليف المعيشة المستمرة التي تواجه الكثيرين، وأشار إلى توسع الشركة في طرح الطرازات لأي شخص يفكر في التحديث في المناخ الحالي.

وقال: "نحن في الحقيقة على دراية بتكاليف المعيشة. أعتقد أن كل من يعيشون في المملكة المتحدة على دراية بها لأنها ضغط يومي نواجهه في حياتنا العادية".

وأضاف "لذلك حين يشترى شخص ما هاتفا قابلا للطي، يمكن أن يحصل على قيمة متبقية تصل إلى 580 جنيه إسترليني مقابل الجهاز الذي بحوزته- أي جهاز وفي أي حالة، ولكن القيمة تصل إلى 580 جنيه ‘سترليني".

ويمكن للذين طلبوا الهواتف الجديدة مسبقا الحصول على تأمين لمدة عام من الأضرار وفقا لبرنامج "كير بلس" لسامسونج، بالإضافة إلى ولوج مجاني لخدمة ديزني بلس لمدة عام.

كما شجع بيرس الشركات المنافسة لسامسونج على دخول أسواق الهواتف القابلة للطي، حيث أن ذلك يساعد في الاختيار والمنافسة والابتكار في هذه الفئة من الهواتف.

وقال بيرس لوكالة بي ميديا: "نحن نقوم بالإحماء فقط. الهواتف القابلة للطي مجرد غيض من فيض، هناك الكثير سوف يأتي في المستقبل".