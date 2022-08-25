شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل السودانية تنفى صحة أقوال المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت وزارة العدل السودانية صحة ما قاله المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان خلال إحاطته لمجلس الأمن الدولى بمنع السلطات السودانية وصول محققى المحكمة الجنائية إلى المطلوبين لدى المحكمة.

وقالت الوزارة فى بيان صحفى اليوم، إن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لم يتقدم بأي طلب لمقابلة المطلوبين لدي المحكمة خلال زيارته الحالية للسودان.

وأشارت إلى أنها قد تلقت طلبا فى يونيو من المحكمة الجنائية الدولية بشأن مقابلة المطلوبين، وتم الرد عليه آنذاك وأقر مكتبه بذلك.

وأوضحت وزارة العدل انها تلقت عدداً من طلبات المساعدة من المحكمة في السابق والتي تم الاستجابة لها جميعا، مؤكدة تعاون السلطات السودانية مع المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة.