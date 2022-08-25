شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بهاتف مميز.. شركة هواوي تعود لمنافسة سامسونغ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تستعد هواوي لإطلاق هاتفها الجديد الذي تأمل من خلاله استعادة مواقعها المتقدمة في سوق الأجهزة الذكية.

وتشير بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية إلى أن الهاتف المنتظر سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار، محمي بزجاج متين جدا مقاوم للصدمات والخدوش، وسيجهز بشاشة بمقاس 6.56 بوصة، دقة عرضها (2800/1225) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها نحو 400 شمعة/م.

بهاتف مميز.. شركة هواوي تعود لمنافسة سامسونغ

وسيعمل هذا الهاتف بكفاءة عالية مع مختلف أنواع البيانات ومع شبكات 5G بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 المتطور وذواكر الوصول العشوائي بسعة 8 غيغابايت، كما سيجهز بذواكر داخلية 256 غيغابايت أو 512 غيغابايت.

وستحصل الكاميرا الرئيسية فيه على 3 عدسات العدسة الرئيسية ستكون بدقة 50 ميغابيكسل، كما ستجهز بعدسة لتصوير الماكرو، أما كاميرته الأمامية فستكون بدقة 32 ميغابيكسل.

وسيعمل الهاتف بنظام HarmonyOS، كما سيزود بمنفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 65 واطا.

كشفت سامسونغ عن شاشة مميزة كبيرة الحجم طورتها لمحبي ألعاب الفيديو ومستخدمي الحواسب.

وأكثر ما يميز شاشة Odyssey Arc من بين شاشات الألعاب هو حجمها الكبير إذ أتت بمقاس 55 بوصة، كما جاءت منحنية بمعدل انحناء 1000R، وثبتت على محور متحرك يمكن من إدارتها لتكون أفقية أو عمودية.

وجاءت الشاشة بأبعاد "16:9"، ودقة عرض عالية تعادل (3840/2160) بيكسل، ومعدل تردد كبير يعادل 165 هيرتزا، ونسبة تباين تبلغ 1،000،000:1.

وتدعم هذه الشاشة تقنية Quantum Mini LED التي تمنحها 16384 من مستويات اللون الأسود، كما تدعم أجهزة Ark Dial التي تمكن من إمكانية التحكم بأربع شاشات عن بعد.



وزودتها سامسونغ بأربع منافذ HDMI لوصلها مع مختلف الحواسب والأجهزة الإلكترونية، ونظام إضاءة خلفي مميز الألوان، والأبرز من ذلك هو أن المستخدم يمكنه تقسيم الشاشة إلى 3 أجزاء افتراضية للتحكم بعدة ألعاب أو صفحات إنترنت عند تدوير هذه الشاشة لتكون بالوضع العمودي.

ويمكن لهذه الشاشة دعم ألعاب الفيديو أو المقاطع المصورة التي تأتي بدقة 4K، أما سعرها في الأسواق العالمية فمن المتوقع أن يصل إلى 3500 دولار.

سرّبت مواقع الإنترنت بعض المعلومات التي تتعلق بحاسب Galaxy Tab Active الجديد الذي سيخصص لمحبي السفر والتجوال في الطبيعة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن حاسب Galaxy Tab Active 4 Pro سيحصل على هيكل متين مصنوع من المعدن والبلاستيك ومحاط بإطارات مطاطية لحمايته من الصدمات، كما سيتمتع بحماية عالية من الماء والغبار.

وسيحصل الحاسب على شاشات بمقاس 8 أو 10 بوصات، بأبعاد "16:10"، دقة عرضها (1920/1200) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا، وستحمى هذه الشاشات بزجاج متين مقاوم للصدمات والخدوش.

وسيكون بإمكان هذه الحواسب العمل مع شبكات 5G، والمعالجة البيانات بسرعة ممتازة بفضل برنامج تشغيل Android 12L، ومعالجات Snapdragon 778G، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع.

وستجهز هذه الحواسب بتقنيات Bluetooth 5.2، وفتحة 3.5 ملم للسماعات، وفتحة USB-C للشحن، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية تكفيها لتعمل لأكثر من 8 ساعات متواصلة بالشحنة الواحدة.

بدأت OnePlus بالترويج لهاتفها الجديد الذي يتوقع له أن يكون منافسا قويا لهواتف سامسونغ الحديثة.

ويأتي هاتف OnePlus Nord N20 SE بهيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (159.9/73.2/7.5) ملم، وزنه 173 غ، ومحمي من الماء والغبار.

أما شاشته فأتت من نوع AMOLED بمقاس 6.43 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 409 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الهاتف بنظام Android 11 قابل للتحديث مع واجهات OxygenOS 11، ومعالج Qualcomm Snapdragon 695 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع.