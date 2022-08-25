شكرا لقرائتكم خبر عن أول سفير أمريكي فى السودان منذ 25 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم أن السفير جون جودفرى وصل إلى السودان ليكون أول سفير لبلاده هناك منذ 25 عاما.

وقالت السفارة عبر "فيسبوك" إن جودفري سيعمل ""وبصفته ممثلا بارزا للحكومة الأمريكية على تعزيز العلاقات بين الشعبين الأمريكي والسوداني ودعم تطلعاتهم إلى الحرية والسلام والعدالة والانتقال الديمقراطي".

وأضافت السفارة أن جودفري "يتطلع إلى النهوض بالأولويات المتعلقة بالسلام والأمن والتنمية الاقتصادية والأمن الغذائي".

يذكر أن الولايات المتحدة قامت بخفض تمثيلها الدبلوماسي في السودان منذ 1997، حين فرضت عليه عقوبات اقتصادية، واتهمته بـ "دعم الإرهاب".

وفي 2019 وبعدما أطاح الجيش بنظام الرئيس المعزول عمر البشير، إثر مظاهرات عارمة، أعلنت واشنطن أنها سترفع تمثيلها الدبلوماسي مع الخرطوم.

ونشرت الخارجية الأمريكية بيانا في 4 ديسمبر من ذلك العام، رحبت فيه بزيارة رئيس الوزراء السوداني آنذاك عبد الله حمدوك في أول زيارة له إلى واشنطن. وأعلنت أن الولايات المتحدة والسودان قرّرا "بدء عملية تبادل السفراء بعد فراغ امتد 23 عاما".

ووصفت الوزارة ذلك القرار في حينه بأنه "خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز العلاقات الثنائية".