شكرا لقرائتكم خبر عن "الأونروا" تبدأ توزيع مساعدات نقدية على لاجئين فقراء فى غزة قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، توماس وايت، مساء الأربعاء، أن الأونروا ستقوم خلال الأسابيع المقبلة، بتوزيع مساعدات نقدية للاجئين الأكثر حاجة في غزة.

وقالت وكالة الغوث في بيان صحفي "ستقوم الأونروا بصرف 50 دولار للشخص الواحد بشكل دوري كل ثلاثة أشهر بالإضافة للمساعدة الغذائية".

أوضحت الأونروا أن الهدف من خلال هذه المساعدات هو التخفيف من عبء الآثار الاقتصادية الصعبة على اللاجئين الأكثر حاجة في قطاع غزة.

ونوهت إلى أنه سيستفيد حوالي 22,000 لاجئ، أي ما يقارب حوالي 13,000 أسرة لاجئة من هذه المساعدات النقدية، مؤكدةً أنها ستتواصل مع هذه الأُسر لاستلام المساعدات النقدية عبر البنوك.

ولفتت الأونروا إلى أنه تم اختيار الأُسر المستفيدة وفقاً لمعايير الاحتياج التالية، منها، أسرة تُعيلها امرأة أو يُعيلها قاصر، أو كبير في السن، وجود أفراد في الأسرة من ذوي الإعاقة أو أفراد يعانون من أمراض مزمنة.