شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين وأمريكا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأربعاء، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى البحرين ستيفن بوندي، أوجه العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين.

وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" أنه جرى - خلال اللقاء - مناقشة سبل تكثيف أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات يما يحقق المصالح المشتركة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.