شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء موريتانيا يتفقد الأحياء المتضررة من الفيضانات والأمطار الغزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد رئيس الوزراء الموريتاني المهندس محمد ولد بلال أحياء "السبخة" و"الميناء" جنوب العاصمة الموريتانية نواكشوط، وذلك بعد موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها مؤخرا.



وقال ولد بلال - في تصريح خلال جولته الميدانية لتفقد الأحياء، اليوم الأربعاء "إن الوضع تحت السيطرة، والعمل يسير على ما يرام من خلال عمليات شفط المياه بالرغم من أن هناك أحياء في وضعية صعبة".



وأشار إلى أن أعضاء حكومته قطعوا عطلاتهم السنوية بسبب الأوضاع، مؤكدا تواصل العمل ليل نهار لتخفيف معاناة المواطنين.



ومن جهتها، أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية حدوث أضرار مادية في عدد من المنشآت العمومية والأملاك الخاصة، موضحة أن الأمطار والسيول أدت خلال الـ24 ساعة الماضية إلى خسائر في بعض المدارس والسدود والطرق والبيوت السكنية والمحلات التجارية.



ولفتت إلى ارتفاع منسوب مياه سد "فم"، حيث وصلت إلى 35.91 متر، أي بفارق 9 سنتيمترات عن الحد الأعلى 36 مترا.



وخلفت الفيضانات والأمطار التي شهدتها عدد من المناطق في موريتانيا خلال الأسابيع الماضية عشرات القتلى ومئات الإصابات، كما باتت مئات الأسر بدون مأوى.. وفي العاصمة نواكشوط تحولت مناطق واسعة من أحياء "السبخة" و"دار النعيم" و"تيارت" إلى مستنقعٍات كبيرة، كما غمرت المياه المنازل والمساجد وقطعت الشوارع.