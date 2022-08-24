شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة أبل تعلن موعد طرح "آيفون 14" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أرسلت شركة ”أبل“، اليوم الأربعاء، دعوات إلى وسائل الإعلام لحضور فعالية ستقام، في السابع من سبتمبر/ أيلول، يتوقع محللون أن تكشف فيها الشركة عن هواتف آيفون جديدة، قبل أسبوع من موعد فعاليتها التقليدية للخريف.

وقال محللون إنهم يتوقعون أن تقدم ”أبل“ جيلًا جديدًا من نموذج آيفون 14.

وأفادت ”رويترز“ في وقت سابق بأن ”أبل“ أبلغت الموردين أنها تتوقع أن تكون مبيعات الجيل الجديد من الهواتف أفضل من سابقيه.

ومن المتوقع أيضًا، أن تكشف ”أبل“ قريبًا عن نماذج جديدة لساعة ”أبل“ والكمبيوتر اللوحي آيباد وأجهزة الكمبيوتر ماك، وربما تكشف عن بعضها في فعالية سبتمبر/ أيلول.

وفي حين تمكنت الشركة، إلى حد كبير، من حماية هواتف آيفون من تداعيات اضطرابات سلاسل التوريد، فإنها حذرت، الشهر الماضي، من أن نقصًا في المكونات قد يعرقل مبيعات بعض المنتجات الأخرى.

وتخطط ”أبل“ لاستضافة الفعالية في مسرح ستيف جوبز في مقرها في كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا.

وستكون تلك الفعالية الأولى التي تقام بحضور شخصي داخل قاعة مغلقة منذ بدأت جائحة فيروس كورونا في 2020.

ميزات الهاتف الجديد

وستتضمن نسخة آيفون 14 تغييرات أكبر، كاستبدال فتحة الكاميرا الأمامية بأخرى على شكل حبة مزود بها مستشعرات بصمة الوجه، وسيساعد هذا على منح المستخدمين مساحة أكبر للشاشة، كذلك ستضيف الشركة إلى آيفون 14 برو شريحة أسرع، بالإضافة لاحتفاظها بشريحة A15 المأخوذة عن آيفون 13، ويجدر الإشارة إلى أن نظام الكاميرا سيتضمن أبرز التغييرات، حيث سيظهر في صورة أكبر، كما ستزود طرازات البرو بكاميرا بزاوية عريضة دقتها 48 ميجا بكسل، كذلك ستكون مودة بمستشعرات بدقة 12 ميجابكسل.

كانت وكالة بلومبرج قد كشفت عن مجموعة من التسريبات المتعلقة بالهاتف الجديد، وقالت أن الجهاز سيكون مشابه للنسخة السابقة، ولكن الشركة ستقوم بإلغاء النسخة الميني، وبدلًا عنه، ستقوم بإضافة نسخة 6.7 بوصة، وهذه ستكون هي الأولى التي ستقوم الشركة فيها بإطلاق جهاز آيفون بحجم الشاشة هذا، غبر البرو

وعلى الجانب الآخر، تستعد شركة أبل لإطلاق أحدث ساعاتها، التي يطلق عليها Series 8، والتي سيتم تزويدها بمزايا تتعلق بصحة المرأة، بالإضافة إلى مستشعر يمكنه قياس درجة حرارة الجسم، وفي الشكل، ستبدو الساعة مشابهة للطراز السابق، ولكن الطراز الجديد سيكون مخصص لفئة الرياضيين.