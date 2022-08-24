شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعلن اكتشاف نفطي هام بحجم يفوق 150 مليون برميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجزائر، مساء اليوم الأربعاء، عن اكتشاف نفطي هام في جنوب غربي البلاد حجم يفوق 150 برميل.



وأوضحت شركة "سوناطراك" الجزائرية للنفط والمملوكة للدولة، في بيان، أن التقدير الأولي لحجم هذا الاكتشاف، الواقع في منطقة رقعة السبع بولاية أدرار جنوب غربي البلاد، يفوق 150 مليون برميل.



وبحسب البيان، يأتي هذا الاكتشاف بعد 28 عاما من آخر اكتشاف للنفط في هذه المنطقة عام 1994.



وأوضحت "سوناطراك" أن هذه الاكتشاف سيكون مشجعا لاستمرار نشاط التنقيب عن المحروقات السائلة في هذه المنطقة.