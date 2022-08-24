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نجاة مسؤول يمني بوزارة الداخلية من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة في عدن

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القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر أمنية يمنية، اليوم الأربعاء، بنجاة مدير عام الشؤون المالية بوزارة الداخلية اليمنية، العميد نايف الحميدي، من عملية اغتيال بعبوة ناسفة في مديرية خور مكسر بعدن.


وأكدت المصادر، وفقا لما أوردته قناة "اليمن" الإخبارية، "انفجار عبوة ناسفة بأحد أطقم حراسة العميد نايف الحميدي، أثناء خروجه من ديوان وزارة الداخلية بمنطقة النصر في عدن".


وأشارت المصادر إلى عدم وقوع أي إصابات أو قتلى جراء الانفجار.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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