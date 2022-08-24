شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة مسؤول يمني بوزارة الداخلية من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة في عدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر أمنية يمنية، اليوم الأربعاء، بنجاة مدير عام الشؤون المالية بوزارة الداخلية اليمنية، العميد نايف الحميدي، من عملية اغتيال بعبوة ناسفة في مديرية خور مكسر بعدن.



وأكدت المصادر، وفقا لما أوردته قناة "اليمن" الإخبارية، "انفجار عبوة ناسفة بأحد أطقم حراسة العميد نايف الحميدي، أثناء خروجه من ديوان وزارة الداخلية بمنطقة النصر في عدن".



وأشارت المصادر إلى عدم وقوع أي إصابات أو قتلى جراء الانفجار.