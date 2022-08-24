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الجيش اللبنانى: القبض على 113 شخصا فى عكار أثناء التحضير لهجرة غير شرعية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبنانى إلقاء القبض على حوالى 113 شخصا، بينهم رجال ونساء وأطفال فى منطقة عكار شمالى لبنان، بسبب تحضيرهم لعملية هجرة غير شرعية عبر البحر.

وأكدت قيادة الجيش - في بيان اليوم الأربعاء، أن دورية من مديرية المخابرات في بلدة ببنين بعكار ألقت القبض على المتهمين من 3 جنسيات وهي الجنسيات اللبنانية والسورية والفلسطينية.

وأوضح الجيش أن القضاء المختص يشرف على التحقيقات مع المتهمين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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