شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: القبض على 113 شخصا فى عكار أثناء التحضير لهجرة غير شرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبنانى إلقاء القبض على حوالى 113 شخصا، بينهم رجال ونساء وأطفال فى منطقة عكار شمالى لبنان، بسبب تحضيرهم لعملية هجرة غير شرعية عبر البحر.

وأكدت قيادة الجيش - في بيان اليوم الأربعاء، أن دورية من مديرية المخابرات في بلدة ببنين بعكار ألقت القبض على المتهمين من 3 جنسيات وهي الجنسيات اللبنانية والسورية والفلسطينية.

وأوضح الجيش أن القضاء المختص يشرف على التحقيقات مع المتهمين.