شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى ينجح فى السيطرة على عدة مناطق تتحصن بها مليشيات الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن الجيش الصومالى، خلال عملية عسكرية، من السيطرة على عدة مناطق تابعة لمدينة بلدوينى حاضرة محافظة هيران حيث كانت مليشيات الشباب تتحصن فيها.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، الأربعاء، أن قوات الفرقة الـ27 للجيش الصومالي نجحت في السيطرة على منطقتي جابورو، وعيلكا بار ورطبيل، بالإضافة إلى مناطق أخرى غربى مدينة بلدويني حيث كانت مليشيات الشباب تتحصن فيها.

وأكد كل من نائب محافظ محافظة هيران الصومالية للشؤون المالية والسياسية أبوكر عبدالله ، ونائب قائد الفرقة الـ27 للجيش الصومالي ، أنه تمت السيطرة على تلك المناطق بسلام دون مواجهات.

وأشار نائب المحافظ إلى أن هذه العملية العسكرية تعد ضمن العمليات الهادفة إلى القضاء على فلول مليشيات الشباب المتطرفة من المناطق التابعة لمحافظة هيران.