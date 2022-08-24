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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، أنه من الصعب اختيار الأنفع بين البطيخ الأحمر والبطيخ الأصفر.

أيهما أنفع للصحة.. البطيخ الأحمر أم الأصفر؟ خبيرة توضح



وتشير الخبيرة في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن النوعين لهما خصائص مفيدة. لذلك يستحيل القول بصورة مطلقة، أن البطيخ الأحمر أفضل أو العكس.



وتقول، "يحتوي البطيخ الأحمر على الليكوبين، ويرجع اللون الأحمر إلى هذه الصبغة الخاصة. وهذه المادة مضادة قوية للأكسدة، تحمي الجسم من الشيخوخة المبكرة ومفيدة للقلب والأوعية الدموية. كما تمنع تطور الأورام الخبيثة، وتخفف الالتهابات.

وأما البطيخ الأصفر، فيحتوي على أربعة أضعاف فيتامين С، الذي هو أيضًا أحد مضادات الأكسدة، التي لها تأثير مضاد للشيخوخة ويقاوم الآثار الضارة للجذور الحرة. كما يحتوي البطيخ الأصفر على بيتا-كاروتين ومضاد آخر للأكسدة، ومقدمة لفيتامين А، ويعطي اللون الأصفر للبطيخ، ويشير مستوى كثافة هذا اللون، إلى نسبة بيتا-كاروتين في الثمار.

وتضيف، "يحتوي البطيخ الأحمر على مادة السيترولين- حمض أميني، التي تباع أحيانا كمكمل غذائي ويستخدمه الرياضيون. وهذه المادة تزيد من القدرة على التحمل وتحسن تدفق الدم وتحافظ على العضلات. لذلك يعتبر البطيخ الأحمر منشطا. وبالنسبة للبطيخ الأصفر، فإنه يحتوي على مواد تساعد على إنتاج هرمون السعادة- سيروتونين".

وتشير، إلى أن كلا النوعين يحتويان على البوتاسيوم والمغنيسيوم. البوتاسيوم ضروري للقلب، والمغنيسيوم يريح جدران الأوعية الدموية ويمنع زيادة الضغط. وهو ضروري أيضا للهيكل العظمي.

وتضيف، يحتوي البطيخ الأحمر على كمية كبيرة من الماء، لذلك هو مدر للبول أما البطيخ الأصفر فيحتوي على ألياف غذائية ناعمة، لذلك له تأثير ملين.

وفقا للدكتورة فيكتوريا يغوروفا، رئيسة القسم التنظيمي والمنهجي في معهد بحوث التنظيم الصحي والإدارة الطبية في إدارة الصحة بموسكو يجب عدم إعطاء البطيخ لمن هم دون عام.

وتشير الخبيرة، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أنه لا ينصح بإعطاء البطيخ الأحمر للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة، ولا ينصح بتناول أكثر من أربع قطع منه، كما لا ينصح بتناوله في الليل. لأن تناول كمية كبيرة من البطيخ الأحمر يمكن أن يؤدي إلى مشكلات في الجهاز الهضمي وعملية التبادل الغذائي.

وتقول، "بالنظر إلى أن مؤشر نسبة السكر في البطيخ الأحمر مرتفع، لذلك لا ينصح بتناول أكثر من 500 غرام في اليوم (3-4 قطع) كما لا ينصح بإعطاء اكثر من 50-80 غراما للأطفال الذين يقل عمرهم عن ثلاث سنوات. ولا ينصح بتناول البطيخ الأحمر ليلا بسبب تأثيره المدر للبول".

وتشير الطبيبة، إلى أن فوائد وأضرار البطيخ الأحمر تعتمد على عوامل كثيرة، مثل النضوج، والنضارة والكمية التي يأكلها الشخص وظروف زراعته واحتوائه على النترات. لذلك لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي، وحصى الكلى والسكري بإضافته إلى النظام الغذائي أو يمكنهم تناوله بكميات قليلة وبحذر.

علاوة على المذاق اللذيذ لفاكهة البطيخ، وملاءمتها الشديدة لحرارة الصيف، فإنها تتميز بعدد من الفوائد التي يجهلها معظمنا.

بذور البطيخ

بالإمكان تناول بذور البطيخ على هيئة مسحوق، فهي ضرورية ومفيدة لاحتوائها على نسبة مرتفعة من البروتينات وفيتامين В، كما أن زيت البذور مفيد لتحسين الشعر ونضارة الجلد، ويستخدم في الزيوت الخاصة بالأطفال، فهو غني بالعناصر المعدنية والفيتامينات والأحماض الزيتية المختلفة التي تصلح للجلد وللوقاية من النوبات القلبية والجلطة الدماغية.

عصير البطيخ الأحمر

يعتبر أفضل شراب قبل التدريبات البدنية القاسية، لاحتوائه على الأحماض الأمينية التي تساعد على تخفيف الألم العضلي بعد التدريب، حيث أثبتت نتائج دراسات أجريت على الرياضيين أن الحمض الأميني سيترولين- L الضروري للحياة، متوفر بنسبة عالية في البطيخ الأحمر، وهو الحمض الذي يخفف ألم العضلات الناتج عن التدريبات القاسية، وكذلك يساعد في عودة نبضات القلب إلى معدلاتها الطبيعية.

صبغة الليكوبين

البطيخ الأحمر غني بصبغة الليكوبين التي تعطي البطيخ لونه الأحمر أو الوردي، وهي ذاتها التي تمنح الطماطم لونها الأحمر، لذلك فإن تناول البطيخ يمنح الجسم القدرة على الحصول على الليكوبين بسهولة، دون الحاجة إلى معالجته مثلما يحدث في الليكوبين من الطماطم. وتقي هذه الصبغة من أمراض السكري ومضاعفات أمراض القلب والأوعية الدموية، وتحسن المناعة.

مضادات الأكسدة

يحتوي البطيخ إلى جانب صبغات الليكوبين والسترولين على مضادات أكسدة كحمض الأسكوربيك وبيتا كاروتين، اللذين يقللان من الضرر الذي تحدثه الجذور الحرة الضارة الناجمة عن التفاعلات المختلفة داخل جسم الإنسان.



يساعد البطيخ على تدفق الدم من وإلى القلب، لأن مواد السيترولين والأرغينين وأكسيد النيتروجين الموجودة في عصير البطيخ الأحمر تساعد في استرخاء الأوعية الدموية، وتدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، وهو نفس تأثير أقراص الفياغرا على جسم الإنسان.

مستودع المعادن والفيتامينات

تعطي كمية قدرها 100 غرام من البطيخ الأحمر 30 سعرة حرارية، وتحتوي هذه الفاكهة على فيتامينات A وB وC وD، وعناصر البوتاسيوم والفسفور والزنك والحديد وغيرها إلى جانب احتواء البطيخ على 92% من الماء.

فوائد للحوامل

يفيد البطيخ الأحمر في حل مشكلات عديدة تعاني منها المرأة الحامل، مثل غثيان الصباح، والحموضة والتشنجات العضلية، لذلك فإن تناول قدح من عصير البطيخ الأحمر في الصباح يكفي للتخفيف من آثار تلك الأعراض.