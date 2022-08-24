شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انقطاع الدورة الشهرية له أسباب عدة.. ما هي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت الجمعية السويسرية لطب أمراض النساء والتوليد إن انقطاع الدورة الشهرية له أسباب عدة، على رأسها الحمل وسن اليأس.

انقطاع الدورة الشهرية له أسباب عدة.. ما هي؟

وأضافت الجمعية أن انقطاع الدورة الشهرية يمكن أيضا أن يرجع إلى أحد الأسباب التالية:



- متلازمة تكيس المبايض

- خلل وظيفي في المبايض (فشل المبيض)، على سبيل المثال نتيجة العلاج الإشعاعي أو اضطراب الغدة الدرقية



- فرط برولاكتين الدم، على سبيل المثال بسبب بعض الأدوية (مثل مضادات الاكتئاب) أو بسبب قصور الغدة الدرقية

- نقص الوزن الشديد بسبب اضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية العصبي

- ممارسة الرياضة بشكل مفرط والتوتر النفسي الشديد والمستمر

وأشارت الجمعية إلى ضرورة استشارة الطبيب في حال انقطاع الدورة الشهرية بمعدل ثلاث دورات حيض أو أكثر على التوالي، لا سيما إذا كان الانقطاع مصحوبا بأعراض أخرى مثل نمو شعر زائد في الجسم وألم الحوض وتساقط الشعر وظهور البثور.

والدورة الشهرية عبارة عن تغيرات هرمونية طبيعية تحدث في جسد المرأة كل شهر استعدادًا للحمل، وتبدأ من سن البلوغ وتنتهي في منتصف الأربعينات تقريبا، وتصل مدتها إلى 28 يومًا تقريبًا، وقد تتراوح بين ٢٠ أو ٤٠ يومًا؛ حيث إن أول أيام الحيض هو أول يوم من الدورة الشهرية، وتنتهي ببداية الحيض التالي.

ومن أعراض الدورة الشهرية الشائعة: (آلام في البطن، ألم في الفخذين، آلام أسفل الظهر، اضطراب في المعدة، وأحيانا قيء، تعرق، ضعف ودوخة، إسهال أو إمساك).

هناك الكثير من المعلومات المنتشرة حول الدورة الشهرية والتي قد لا تكون صحيحة، ومن أشهرها تجنب الاستحمام خلالها.

وعلى العكس من ذلك، تساعد ممارسة النظافة الجيدة أثناء الدورة الشهرية على منع العديد من الأمراض، وتحسين الحالة المزاجية والنفسية وغيرها من الفوائد، التي يستعرضها هذا التقرير، وفقًا لموقع "onlymyhealth".



بداية، يعتبر عدم الاستحمام أثناء الدورة الشهرية ممارسة غير صحية وقد تؤدي إلى أمراض خطيرة، منها العدوى الفطرية والبكتيرية وعدوى المسالك البولية والعقم ومضاعفات الولادة.

ولذلك، من أجل الابتعاد عن هذه المخاطر الصحية الشديدة، يجب على المرأة اتباع ممارسات النظافة الصحية، ويعد الاستحمام من أهم خطوات النظافة الذاتية في الأيام التي تكون فيها فترات الحيض متعثرة.

كما يساعد الاستحمام خلال الدورة الشهرية على التخلص الفوري والفعال من الحكة والتهيج والطفح الجلدي والتهابات الجلد، التي يمكن الإصابة بها في فترة الحيض.

ويؤدي الاستحمام في أيام الدورة الشهرية إلى الانتعاش والاسترخاء خلال هذه الأوقات الصعبة من الشهر.

كما يساعد الاستحمام بالماء الساخن قبل الذهاب إلى السرير على الشعور بمزيد من النظافة والراحة ومن ثم الحصول على نوم أفضل ليلًا.

ويعتقد البعض خطأ أن الاستحمام بالماء الساخن خلال الدورة الشهرية من شأنه زيادة النزيف، ولكن على العكس من ذلك، يمكن أن يساعد الحمام الساخن على إرخاء العضلات المتوترة واسترخائها.

وبذلك يوفر الراحة الطبيعية للتشنجات المؤلمة وأعراض الدورة الشهرية الأخرى، مثل الصداع وآلام أسفل الظهر.

وتميل الدورات الشهرية أيضًا إلى التأثير على البراز بالإضافة إلى تسببها في الغازات والإمساك، ومن هنا ينصح بالاستحمام أثناءها، لأن الحمام الدافئ للائي يعانين من البواسير، يساعد على التقليل من آثارها.

كما أن الاسترخاء أثناء الاستحمام والشعور بالنظافة من شأنه المساعدة على تحسين المزاج والحالة النفسية والتعامل مع أعراض الدورة الشهرية بشكل أفضل.

لفتت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء إلى أن عدم انتظام الدورة الشهرية له أسباب عدة، أبرزها الاضطرابات الهرمونية.

وتحدث هذه الاضطرابات أثناء مرحلة المراهقة أو مرحلة انقطاع الطمث، كما أنها قد تنجم عن بعض الأمراض مثل مشاكل الغدة الدرقية والانخفاض أو الارتفاع الشديد لسكر الدم ونقص الوزن الشديد.



وأضافت الرابطة أن عدم انتظام الدورة الشهرية قد يرجع أيضا إلى الإجهاض المتكرر أو التهابات قناة فالوب أو المبايض المزمنة أو تكيس المبايض أو أورام المبايض الحميدة أو الخبيثة أو قصور الغدة النخامية الأمامية.

ومن الأسباب الأخرى الأعباء النفسية، وأسلوب الحياة غير الصحي، مثل التغذية غير الصحية والتدخين وشرب الكحول والمخدرات، إضافة إلى بدء استخدام أو إنهاء وسائل منع الحمل الهرمونية (حبوب منع الحمل).



وشددت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب على وجه السرعة، لا سيما إذا كان عدم انتظام الدورة الشهرية مصحوبا بأعراض أخرى مثل زيادة أو فقدان الوزن أو آلام أسفل الجسم أو حالات نزيف غريبة أو نمو الشعر الذكوري، أي في الصدر والذقن.

ويتوقف علاج عدم انتظام الدورة الشهرية على السبب، الذي تم تشخيصه؛ فعلى سبيل المثال إذا كان السبب يرجع إلى متلازمة تكيس المبايض، فإنه يتم علاجها. وللمساعدة على انتظام الدورة الشهرية يتم اللجوء إلى المستحضرات الهرمونية مثل حبوب منع الحمل.

وإذا كان سبب عدم انتظام الدورة الشهرية يكمن في التوتر النفسي، فإنه يمكن مواجهة ذلك من خلال ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل وتدريب التحفيز الذاتي واسترخاء العضلات التدريجي.