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الجيش العراقى ينفذ 6 ضربات جوية على أوكار الإرهابيين فى الأنبار

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى بالعراق، الأربعاء، تنفيذ ست ضربات جوية على خمسة أهداف فى قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار، أسفرت عن تدمير أوكار للإرهابيين.

وقالت الخلية، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، "نفذت القوات الخاصة فى الجيش العراقى، فجر الأربعاء، عمليات إنزال جوي بواسطة الطائرات المروحية، سبقتها ست ضربات جوية من طائرات القوة الجوية على خمسة أهداف في مناطق جنوبي قضاء الرطبة، حيث تم استهداف أوكار للإرهابيين".

وأضافت، أن هذه العملية المشتركة التي شارك بها رجال القوة الجوية ووحدات الجيش والقوات الخاصة ورجال استخبارات الداخلية تعد من العمليات النوعية المشتركة المهمة التي نفذتها القوات الأمنية للقضاء على بقايا عصابات داعش الإرهابية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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