شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية التونسية" تؤكد مشاركة اليابان في أعمال "تيكاد 8" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أن الوزير الأول "رئيس الوزراء" الياباني فوميو كيشيدا، أكد وفق بيان صادر عن الحكومة اليابانية، مشاركته "عن بعد" في كافة أعمال مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "تيكاد 8" الذي تستضيفه تونس يومي 27 و28 أغسطس الجاري، مشددًا على الأهمية التي توليها اليابان لنجاح المؤتمر التي ستمثل الإطار الأمثل للتباحث، على أعلى مستوى ولأول مرة إثر جائحة كوفيد-19، حول مستقبل الشراكة الاستراتيجية بين إفريقيا واليابان والآليّات الملموسة الكفيلة بتعزيزها وضمان استدامتها.

وأكد الوزير الأول الياباني أن ندوة "تيكاد 8" تمثل فرصة للتأكيد مجددًا على التزام اليابان بأن يظل شريكًا فاعلًا واستراتيجيا لإفريقيا، علمًا وأن وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، سيترأس حضوريًا وفد بلاده المشارك في أعمال المؤتمر.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أنه في أفق احتضان تونس لمؤتمر "تيكاد 8"، وعلى إثر الإعلان عن إصابة الوزير الأول الياباني، بفيروس "كورونا"، يواصل الجانبان التونسي والياباني مشاوراتهما بشكل حثيث لضمان أفضل شروط النجاح لهذه الفعالية الدولية الهامة.

وأشار البيان إلى أن تونس تؤكد مجددا جاهزيتها التامة لاحتضان "تيكاد 8 " وإنجاح مختلف فعالياتها، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجانب الياباني والاتحاد الإفريقي ومختلف الجهات المشاركة في التنظيم، حتى يكون هذا المؤتمر الدولي محطة فارقة على درب الشراكة "الإفريقية- اليابانية" و"الإفريقية-الإفريقية" ودفعا لتعزيز الاستثمارات الخارجية بتونس.