شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي: القوى الأمنية العراقية لن تنجر للصراعات السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مساء الثلاثاء أن القوى الأمنية والعسكرية العراقية لن تنجر إلى الصراعات السياسية.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة - في بيان أوردته قناة الاخبارية العراقية - إن "القائد العام أكد أن القوى الأمنية والعسكرية العراقية لن تنجر إلى الصراعات السياسية، ولن تكون طرفا فيها، وسيبقى واجبها دوما حماية العراق ومقدراته، وقدسية الدم العراقي".

وأوضح البيان أن رئيس الوزراء وجه بتطبيق أقسى العقوبات القانونية بحق أي منتسب في القوى الأمنية والعسكرية العراقية ممن يخالف التعليمات الثابتة بهذا الصدد.

وأكد على ضرورة إجراء الوحدات الأمنية والعسكرية كافة تدقيقا لمنتسبيها، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مشددا "على منع إصدار المؤسسات الأمنية والعسكرية أي بيان ذي طابع سياسي، أو يمثل تجاوزا وإيحاء بعدم التزام أي مؤسسة بالسياق العسكري والأمني المعمول به".