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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت SAICالصينية عن سيارة Roewe- RX9 الجديدة التي حصلت على تقنيات لم تشهدها مركبات الكروس أوفر العائلية الكبيرة.

وتبعا للتسريبات فإن السيارة الجديدة ستطرح بعدة نماذج، أحدها سيحصل في واجهة القيادة على شاشة لمسية كبيرة تتحرك على كامل عرضها لتوفر استخداما مريحا للسائق والراكب الموجود بجواره، كما سيطرح منها نموذج آخر ستزود واجهة القيادة فيه بشاشة طولية عملاقة بمقاس 48 بوصة.

SAICالصينية تعلن عن سيارة Roewe- RX9 الجديدة



وستوفر هذه السيارة أحدث التقنيات لركابها مثل تقنيات التحكم عبر الأوامر الصوتية، وتقنيات الرؤية ثلاثية الأبعاد عبر الكاميرات، كما ستجهز بأنظمة مولتيميديا متطورة، ومكبرات صوت عالية الأداء من Bose.

وتأتي Roewe- RX9 بهيكل بطول 5 أمتار تقريبا، عرضه 285 سم، ارتفاعه 178 سم، وستجهز قمرتها بثلاثة صفوف من المقاعد التي تتسع لـ 7 ركاب، كما ستزود بمصابيح LED متطورة، وأنظمة أمان متطورة تؤمن الفرملة الآلية في حالات الطوارئ، وستجهز بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستعمل هذه المركبة بمحركات بنزين توربينية بأربع أسطوانات وعزم 234 حصانا، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات.

كشفت Lucid الأمريكية عن مركبتها الجديدة التي صممت لتكون واحدة من أقوى وأكثر سيارات السيدان تطورا.

وأكثر ما يميز سيارة Lucid Air الجديدة بنسخة Sapphire هو الانسيابية العالية للهيكل، واللمسات التي تجمع البساطة والأناقة في التصميم الخارجي وخصوصا تصميم الفتحات الهوائية والمصابيح وممتصات الصدمات.

ومن الأمور المميزة في هذه المركبة أيضا هو سقفها البانورامي الذي يتداخل زجاجه مع الزجاج الأمامي بشكل أنيق، والعجلات الرياضة الكبيرة والعريضة التي جاءت بمقاس 21 إنشا، والمصابيح التي توفر إضاءة قوية جدا بفضل تقنيات LED الحديثة.

أما مقصورة هذه المركبة فصممت لتوفر للركاب أفضل معايير الرفاهية والحداثة، إذ زودت بمقاعد مجهزة بأنظمة تدفئة وتبريد، وتزينت أجزاؤها بعناصر من الجلد والكروم والخشب الفاخر، أما واجهة القيادة فحصلت على شاشة لمسية طولية بمقاس 20 بوصة، وثبتت في منتصف الواجهة بين الراكبين الأماميين شاشة طولية كبيرة أيضا للتحكم بمعظم تقنيات السيارة.

وتتميز هذه السيارة بقدرات عالية على المناورة بفضل محركاتها الكهربائية الموزعة على عجلاتها الأربع، كما يمكنها التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في ظرف 1.99 ثانية بفضل عزم محركاتها الجبار الذي يعادل 1200 حصان تقريبا.

كشفت شركة سوزوكي اليابانية عن سيارة Alto الجديدة التي صممت لتكون من بين أكثر المركبات عملية واقتصادية في استهلاك الوقود.

وجاءت السيارة الجديدة بهيكل هاتشباك مميز التصميم، طوله 3 أمتار و53 سنتيمترا، عرضه 149 سم، وارتفاعه 152 سم، كما جهزت بعجلات بمقاس 13 إنشا.

وحصلت قمرة هذه السيارة على مكيف هواء عالي الأداء، ونظام مولتيميديا متطور يمكن إدارته عبر شاشة لمسية بمقاس 7 بوصات، ويمكن لهذه الشاشة الاقتران مع الهواتف الذكية عبر نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto.

وزودت سوزوكي هذه السيارة بنظام الدخول إلى القمرة دون مفتاح، ونظام الحفاظ على الثبات على المنعطفات، ونظام تدفئة للمقود والمقاعد الأمامية، فضلا عن تجهيزها بحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

ولتكون اقتصادية في استهلاك الوقود حصلت هذه السيارة على محركات بنزين بثلاث أسطوانات، بعزم 48 و69 حصانا، وعلب سرعة يدوية بـ5 سرعات وعلب أوتوماتيكية بخمس سرعات أيضا، أما أسعارها في الأسواق العالمية فستتراوح ما بين 5000 و7300 دولار.

أعلنت شركة Ford Motor أنها ستلغي ما مجموعه 3000 وظيفة في مصانعها في أمريكا الشمالية والهند، في ظل إعادة هيكلة للحاق بشركة "تسلا" في السباق لتطوير السيارات الكهربائية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جيم فارلي ورئيس الشركة بيل فورد، في رسالة إلكترونية مشتركة: "نحن نلغي هذه الوظائف، فضلا عن إعادة تنظيم الوظائف وتبسيطها.. هيكل تكلفة الشركة غير قادر على المنافسة مقابل المنافسين التقليديين والجدد".

وقال فارلي منذ شهور إنه يعتقد أن الشركة لديها عدد كبير جدا من الموظفين، وأن قوته العاملة لديها المهارات المطلوبة مع تحول صناعة السيارات إلى السيارات الكهربائية والخدمات الرقمية.

هذا ويؤدي ارتفاع أسعار البطاريات والمواد الخام والشحن إلى زيادة الضغط على شركة "فورد" وشركات صناعة السيارات الأخرى. ومع ذلك، تمسكت شركة "فورد" بتوقعات أرباحها للعام بأكمله، على الرغم من ارتفاع التكاليف البالغة 3 مليارات دولار بسبب التضخم.