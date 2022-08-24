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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن علماء جامعة بوسطن الأمريكية، أن توجيه الشحنات الكهربائية إلى دماغ الشخص لمدة 20 دقيقة، يؤدي إلى تحسن ذاكرته القصيرة المدى على الأقل لمدة شهر.

مفاجأة.. الصعقة الكهربائية مفيدة لكبار السن

وتشير مجلة Nature Neuroscience، إلى أن الباحثين طلبوا من 60 شخصا تتراوح أعمارهم من 65-88 عاما المشاركة في هذه الدراسة، وقسموهم إلى ثلاث مجموعات. ارتدى أفراد المجموعة الأولى قبعات فيها أقطاب كهربائية ولكنهم لم يحصلوا على تحفيز كهربائي. أما أفراد المجموعة الثانية فقد حصلوا على تحفيز كهربائي في منطقة الدماغ المسؤولة عن الذاكرة العاملة. وحصل أفراد المجموعة الثالثة على تحفيز كهربائي في منطقة الدماغ المسؤولة عن الذاكرة طويلة المدى. وكان أطباء الأعصاب خلال التجربة يتابعون مستوى تذكر المشاركين لكلمات مميزة، وتبين أنه تحسن كثيرا بعد أربعة أيام.

ويقول الباحثون، "بخلاف الأدوية والمستحضرات الطبية، التي تؤثر في كيمياء الدماغ، هذه الطريقة تؤثر في الخلايا العصبية للدماغ. ويبدو أن التحفيز الكهربائي، يحفز نمو خلايا عصبية جديدة في مناطق مهمة للذاكرة. وإن لدماغ الإنسان لدونة جيدة، لذلك يمكن تغيره مع التعليم".

أصدر مكتب الأرصاد الجوية العديد من "تحذيرات العواصف الرعدية الصفراء" في المملكة المتحدة، ما يسلط الضوء على احتمالية حدوث صواعق متكررة.

وفي حين أن فرصتك في التعرض للضرب من قبل البرق منخفضة، فمن المهم أن تعرف كيف تحافظ على سلامتك أثناء العاصفة الرعدية. وعلى الصعيد العالمي، يموت نحو 24000 شخص كل عام بسبب البرق ويصاب 240000 آخرون. ومعظم الناس على دراية بالسلامة الأساسية للعواصف الرعدية، مثل تجنب الوقوف تحت الأشجار أو بالقرب من النافذة، وعدم التحدث على الهاتف السلكي (الهواتف المحمولة آمنة).

لكن، هل تعلم أنه يجب عليك تجنب الاستحمام أو غسل الأطباق أثناء عاصفة رعدية؟.

لفهم السبب، عليك أولا معرفة القليل عن كيفية عمل العواصف الرعدية والبرق.

هناك عنصران أساسيان يتسببان في ازدهار العاصفة الرعدية: الرطوبة وارتفاع الهواء الدافئ. وتخلق درجات الحرارة والرطوبة المرتفعة كميات كبيرة من الهواء الرطب الذي يرتفع إلى الغلاف الجوي، حيث يمكن أن يتحول إلى عاصفة رعدية.

وتحتوي الغيوم على ملايين قطرات الماء والجليد وتفاعلها هو ما يؤدي إلى توليد البرق. وتتصادم قطرات الماء الصاعدة مع القطرات الجليدية المتساقطة، وتمررها بشحنة سالبة وتترك نفسها بشحنة موجبة.

وفي العاصفة الرعدية، تعمل الغيوم كمولدات ضخمة من Van de Graaff، تفصل بين الشحنات الموجبة والسالبة لإنشاء فواصل شحنة هائلة داخل السحب.

وعندما تتحرك السحب الرعدية فوق الأرض، فإنها تولد شحنة معاكسة في الأرض، وهذا ما يجذب ضربة ضوئية نحو الأرض. وتوازن العاصفة الرعدية شحناتها، وتقوم بذلك عن طريق التفريغ بين المناطق الإيجابية والسلبية.

وعادة ما يكون مسار هذا التفريغ هو الأقل مقاومة، لذلك من المرجح أن تصطدم الأشياء الأكثر توصيلا (مثل المعدن) أثناء العاصفة. والنصيحة الأكثر فائدة للعاصفة الرعدية هي: عندما يزأر الرعد، اذهب إلى الداخل. ومع ذلك، هذا لا يعني أنك في مأمن تماما من العاصفة. وهناك بعض الأنشطة بالداخل يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر مثل البقاء بالخارج في العاصفة.

وما لم تكن جالسا في حمام بالخارج أو تستحم تحت المطر، فمن غير المرجح أن تصطدم بالبرق. ولكن إذا ضرب البرق منزلك، فإن الكهرباء ستتبع المسار الأقل مقاومة للأرض.

وتوفر أشياء مثل الأسلاك المعدنية أو المياه في الأنابيب الخاصة بك مسارا موصلا مناسبا لتتبعه الكهرباء على الأرض.

ويوفر الدش هذين الأمرين (الماء والمعدن)، ما يجعله مسارا مثاليا لتوصيل الكهرباء.

وتشجع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الناس بشدة على تجنب جميع الأنشطة التي تعتمد على الماء أثناء العاصفة الرعدية - حتى أثناء الغسيل - لتقليل خطر التعرض للإصابة.

وهناك مخاطر أخرى يجب البحث عنها أثناء العاصفة الرعدية. الأمر الذي قد لا يبدو واضحا هو الاستناد على جدار خرساني. وفي حين أن الخرسانة نفسها ليست موصلة لذلك، إذا تم تقويتها بعوارض معدنية (تسمى "حديد التسليح")، يمكن أن توفر مسارا موصلا للصواعق.

وتجنب أيضا استخدام أي شيء موصول بمأخذ للتيار الكهربائي (أجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفاز والغسالات وغسالات الصحون) حيث يمكن أن توفر كل هذه مسارات لضربة الصواعق.

وكقاعدة عامة، إذا كان بإمكانك سماع الرعد من بعيد، فأنت قريب بما يكفي من العاصفة ليصلك البرق، حتى لو لم يكن هناك مطر.

ويمكن أن تحدث الصواعق على بعد عشرة أميال من العاصفة الأم.

يذكر أن التقرير أُعد بإشراف جيمس رولينغز، محاضر في الفيزياء، جامعة نوتنغهام ترنت.