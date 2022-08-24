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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أطلقت الصين بنجاح القمر الصناعي Chuangxin-16 الذي سيستخدم في إجراء التجارب العلمية

أعلن التلفزيون المركزي الصيني، أن الصين أطلقت بنجاح يوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022 القمر الصناعي Chuangxin-16 لصالح أكاديمية العلوم الصينية.

الصين تطلق بنجاح القمر الصناعي Chuangxin-16

ووفقا لبيان التلفزيون الصيني، أطلق صاروخ النقل Kuaizhou-1A في الساعة 10.36 بالتوقيت المحلي (الساعة 5.36 بتوقيت موسكو) من مطار ستشوان الفضائي. وقد وصل القمر الصناعي إلى مداره المقرر.

ويشير البيان، إلى أن القمر الصناعي Chuangxin-16 سوف يستخدم بصورة أساسية في إجراء التجارب العلمية وكذلك في اختبارات التقنيات الحديثة.

وتجدر الإشارة، إلى أن هذا الإطلاق كان السادس عشر لصاروخ النقل من طراز Kuaizhou-1A.

نفذت الصين صباح اليوم الأربعاء عملية إطلاق لقمر صناعي جديد، لتكون هذه العملية هي ثالث عملية إطلاق فضائي لها خلال أقل من أسبوع واحد.

وجاء في تقرير صادر عن وكالة شينخوا الصينية "أطلقت بكين صباح الأربعاء 24 أغسطس الجاري صاروخا من نوع Long March-2D، حمل إلى مدارات الأرض قمر Beijing-3B الصيني الجديد، ووصل القمر إلى مداره المطلوب بنجاح".

وأشار التقرير إلى "أن الصاروخ أطلق من مركز Taiyuan الفضائي في مقاطعة سانشي شمالي الصين، تمام الساعة 11:01 بالتوقيت المحلي (06:01 بتوقيت موسكو)، وأن عملية الإطلاق هذه أصبحت العملية رقم 434 التي تستخدم فيها الصين صواريخ Long March في إرسال المركبات أو الأقمار إلى الفضاء".

وتبعا للوكالة فإن القمر الجديد سيستخدم بشكل أساسي لتوفير خدمات استشعار الأرض عن بعد، وفي مجالات مراقبة وإدارة الأراضي، ومراقبة المحاصيل الزراعية، ومراقبة الغطاء النباتي.



وتجدر الإشارة إلى أن الصين كانت قد أطلقت يوم السبت 20 أغسطس أيضا ثلاثة أقمار من نوع Yaogan-35 إلى مدارات الأرض، كما أطلقت في 22 أغسطس أيضا قمر huangxin-16 لصالح أكاديمية العلوم الصينية.

أعلنت الصين عن نجاحها بإطلاق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية لاستشعار الأرض عن بعد.

وقال بيان صادر عن مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية "نجحنا بإطلاق ثلاثة أقمار من نوع Yaogan-35 إلى مدارات الأرض، الأقمار جميعها وصلت إلى مداراتها الفضائية المطلوبة".

وأضاف البيان "الأقمار أرسلت إلى مدارات الأرض على متن صاروخ صيني من نوع Long March-2D، الصاروخ أطلق يوم السبت 20 أغسطس الجاري من مطار Xichang الفضائي الواقع جنوب غرب مقاطعة سيتشوان، تمام الساعة 01:37 بالتوقيت المحلي (يوم الجمعة 19 أغسطس، تمام الساعة 20:37 بتوقيت موسكو)".



وأشارت المؤسسة إلى أن الأقمار الثلاثة ستنضم إلى منظومة الأقمار الصناعية الصينية في الفضاء، وهي مخصصة للتجارب العلمية، ودراسة وتقييم الإنتاج الزراعي، كما ستساهم بياناتها في الوقاية من العواقب التي قد تنتج عن الكوارث الطبيعية.

وكانت بكين قد أعلنت سابقا عن إطلاق 3 مجموعات من أقمار Yaogan-35 إلى مدارات الأرض، منها مجموعة أطلقت في يونيو الماضي، ومجموعة أطلقت في نوفمبر 2021.

وتعمل الصين في السنوات الأخيرة على تطوير برنامجها الفضائي بشكل ملحوظ، إذ طورت وأطلقت العديد من الأقمار الصناعية المخصصة للأرصاد الجوية واستشعار الأرض عن بعد وأقمار الاتصالات، كما تعمل على مشروع لاستكشاف المريخ والكويكبات القريبة منه، فضلا عن إطلاقها لمحطتها المدارية الوطنية. والعام الماضي نفذت 55 عملية إطلاق فضائي متفوقة عدديا على الولايات المتحدة.

أعلن يوري بوريسوف، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس"، أن المحطة الفضائية الوطنية الروسية "روس" ستكون أبدية.

وتحدث بوريسوف خلال زيارته إلى مركز إعداد وتدريب رواد الفضاء، عن مستقبل البرنامج الروسي للرحلات الفضائية المأهولة وكذلك إنشاء المحطة الفضائية الوطنية "روس".

ووفقا له، يفتح مشروع المحطة الفضائية الوطنية أمام العلماء فرصا لإجراء دراسات وبحوث جديدة، ويجب أن تكون أبدية، حيث ستكون وحداتها قابلة للاستبدال، وسوف يقوم بخدمتها جيل جديد من المركبات الفضائية.

وقال بوريسوف، "أعتقد أن المحطة الفضائية الوطنية، يجب ان تكون مفتوحة للبلدان الصديقة لإجراء الدراسات والبحوث الدولية".

وردا على طلب رائد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو، الخاص بمنع انقطاع العمل ببرنامج الرحلات الفضائية الماهولة، خلال عملية الانتقال من المحطة الفضائية الدولية إلى محطة "روس" الفضائية الوطنية، قال "يؤكد هذا على أنه لا ينبغي السماح بمثل هذه الأمور. ولا ينبغي فقدان خبرة الرحلات الفضائية المأهولة".