شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني في مصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ظهرت نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني في مصر، حيث يمكن الحصول عليها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني في مصر

وأتاحت وزارة التربية والتعليم نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني من خلال الرابط التالي (اضغط هنا) وذلك من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب فقط.

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد الثلاثاء، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021/2022، بنسبة نجاح (91.27%).

ووجه حجازي الشكر لجميع كوادر التعليم الفني والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد صادق طوال العام الدراسي، مشيدًا بنجاح التعليم الفني في الالتزام بتحقيق الإنجازات المخططة وفق استراتيجية تطوير التعليم الفني، وبمشاركة ممثلي سوق العمل ومقيمي وزارة التربية والتعليم في تقييم الطلاب دارسي البرامج الدراسية المطورة على منهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل.

أوضح الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لها سمات خاصة حيث تتعدد مسميات الشهادات بها لتصل إلى عدد 22 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، ووجود نظامين للدراسة (3سنوات - 5 سنوات)، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة (دراسة نظامية – دراسة بنظام التعليم المزدوج – دراسة بنظام الإعداد المهني).

وأعلن الدكتور مجاهد أهم مؤشرات النتيجة والتي جاءت كالآتي:

- نظام 5 سنوات: حضر عدد 3430 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 96.79 % بانخفاض مقداره 0.51 % عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات: حضر 180580 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 92.01% بزيادة مقدارها 0.20% عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات - التعليم والتدريب المزدوج: حضر عدد 2615 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 95.14 % بانخفاض مقداره 0.22 % عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات: برامج مطورة وفق منهجية الجدارات – حضر عدد 2675 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 95.10% (بمشاركة ممثلي سوق العمل في عملية التقييم).

- التكنولوجيا التطبيقية نظام 3 سنوات: حضر عدد 380 طالب (3 شهادات) بنسبة نجاح 100%.

- نظام 3 سنوات - إعداد مهني: حضر عدد 32609 طالب (3 شهادات) بنسبة نجاح 86.44% بزيادة مقدارها 3.06 % عن العام السابق.

من جانبه أشار وزير التعليم المصري إلى الاستغلال الأمثل للتعليم الفني لما لديه من مقدرات وما تم بناؤه من قدرات في تقديم شرح إضافي للمناهج والدروس أونلاين من خلال تخصيص قناة مصر للتعليم الفني لتقديم شرح لجميع برامج التعليم الفني فقط بمعدل 11 ساعة يوميًا.

ولفت إلى إنشاء 6 قنوات للتعليم الفني على YouTube لشرح المقررات والمراجعات، وإنشاء وتفعيل منتديات قطاع التعليم الفني لتوفير روابط شرح للدروس والتواصل مع الطلاب، وكذلك تفعيل قنوات التعليم الفني بالمديريات التعليمية، وصفحات التواصل الخاصة بالمدارس الفنية وبالجهود الجارية حاليًا لتحميل المواد التعليمية على منصة التعليم الفني على موقع الوزارة.

وأشاد حجازي بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة كل من الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية للدبلومات الفنية، التي تقدم لها 220 ألف طالب وطالبة وأشرف عليها 34 ألف معلم، في 447 لجنة والتي مرت بسلام دون تسجيل لأي حالة إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر عن رابط واحد فقط يمكن من خلاله الوصول إلى نتيجة الدبلومات الفنية 2022، بعد تجميع ورصد الدرجات وتحديد الأوائل فى كل شعبة وسيتم نشر عبر هذا الرابط http://emis.gov.eg/ على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية

- الضغط على رابط بوابة التعليم الفني عبر الرابط الرسمي الخاص بالنتائج.



- الضغط على زر الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022.

- على الطالب أن يختار الشعبة الخاصة به سواء "صناعي - زراعي - فندقي - تجاري".

- على الطالب أن يحدد محافظته التي يقيم فيها.

- إدخال بيانات المدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية.

- إدخال بيانات الطالب الشخصية المطلوبة.

- إضافة رقم الجلوس.

- الضغط على زر استعلام.