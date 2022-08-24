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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البابايا من الفواكه التي لها مذاق مميز وبها الكثير من العناصر الغذائية مما يجعلها مفيدة للصحة إليكم فوائد وأضرار فاكهة البابايا.

تعرف على فوائد فاكهة البابايا للصحة

البابايا واحدة من أجمل الفواكه الاستوائية التي لها قيمة غذائية عالية مما يجعلها مفيدة للقلب وللقولون وغيرها من الفوائد، ولهذا دائما ما ينصح بتناولها، في التقرير التالي إليكم فوائد فاكهة البابايا وأضرارها الصحية.



تحتوي فاكهة البابايا على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم ومنها مضادات الأكسدة، فيتامين د، فيتامين سي، فيتامين أ، الكالسيوم والبوتاسيوم إلى جانب أنها غنية بالألياف الغذائية مما يجعلها من الفواكه الرائعة المفيدة للصحة.

بفضل البوتاسيوم والألياف التي توجد في البابايا فإنها تساعد على الوقاية من الإصابة بالأمراض القلبية، كما أنها لديها القدرة على التقليل من الكوليسترول بالدم مما يساعد في الحفاظ على صحة القلب، والوقاية من الإصابة بالنوبات القلبية والجلطات.



تناول البابايا باعتدال يمكنه أن يساعد في التقليل من نسبة السكر بالدم، حيث أنها مليئة بالفيتامينات والمعادن والألياف الصحية الضرورية لمرضى السكري، كما أنها تساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي بالجسم وتحسين عملية الهضم، ووفق موقع "medical news today" فإن كوب من البابايا يحتوي على نحو 11 جرام من السكريات.

كما أن البابايا تحتوي على مركبات الفلافونويد التي لها دور في تنظيم نسبة السكر بالدم، ولكن عليك باستشارة الطبيب قبل تناول البابايا وإدراجها في النظام الغذائي الخاص بك.

فوائد البابايا للقولون:

- الوقاية من الإصابة بسرطان القولون بسبب مضادات الأكسدة الموجودة بها والبيتا كاروتين وفيتامين سي.

- التقليل من خطر الإصابة بالتهاب القولون بسبب أنزيمات البابابين والكيموبابين.

فوائد البابايا للمعدة:

- تساعد البابايا على تعزيز حركة الأمعاء من خلال الإنزيمات الهضمية التي تساعد على تحسين عملية الهضم.

- الوقاية من الإمساك بفضل الألياف القابلة للذوبان.

- وفق الدراسات التي أجريت على تأثير البابايا على المعدة، فقد أثبتت دراسة ذكرها موقع "health line" أن بذور البابايا تساعد على التخلص من الديدان والطفيليات المعوية، وهذا لأنها تحتوي على الأنزيمات المحللة للبروتين.

فوائد البابايا للرجيم:

- البابايا من الفواكه التي تحتوي على نسبة قليلة من الدهون مما يجعلها جيدة لمن يتبعون نظام غذائي لإنقاص الوزن.

- تساعد على الشعور بالشبع بفضل الألياف.

- تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم أثناء اتباع الرجيم.

- تنظيم عملية الهضم والتي تعتبر من الأمور الضرورية عند إنقاص الوزن والتقليل من الشعور بالغثيان.

- بسبب احتواء البابايا على البوتاسيوم فإنه يساعد على توازن السوائل والمعادن في الجسم عند اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن.

أضرار فاكهة البابايا:

- الإفراط في تناول البابايا قد يتسبب في الإصابة باضطرابات المعدة والإسهال.

- قد تتسبب للبعض في الحساسية حيث أنها تحتوي على نسبة عالية من مركب اللاتكس.

- تناول البابايا أثناء الحمل قد يزيد من خطر الإصابة بتقلصات الرحم والولادة المبكرة.

قالت الرابطة الإقليمية لمزارعي الفاكهة والخضروات في منطقة الراين إن الجرجير يتمتع بفوائد صحية جمّة، فضلا عن دوره في إنقاص الوزن.

ويعد الجرجير من الخضروات الغنية بالمعادن والفيتامينات مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك والفوسفور وفيتامين A وفيتامين C وفيتامين K والبيتا كاروتين وحمض الفوليك.



وأضافت الرابطة الألمانية أن الجرجير غني بمضادات الأكسدة، التي تحارب ما يعرف "بالجذور الحرة" (Free Radicals)، التي تهاجم الخلايا وترفع خطر الإصابة بالسرطان والشيخوخة.

كما يزخر الجرجير بزيوت الخردل، التي تندرج ضمن المواد المرة، والتي تعمل على الوقاية من السرطان.

وبالإضافة إلى ذلك، يمتاز الجرجير بقلة سعراته الحرارية؛ حيث تحتوي كل 100 جرام على 30 سعرا حراريا فقط، مما يجعله غذاء مناسبا لإنقاص الوزن.

وشددت الرابطة على ضرورة تناول الجرجير طازجا قدر الإمكان؛ نظرا لاحتوائه على مادة "النترات"، التي تتحول عند التخزين لمدة طويلة إلى مادة "نتريت"، التي يشتبه في أنها تسبب السرطان وتمنع نقل الأكسجين في الدم.

ولذا ينبغي تخزين الجرجير في كيس رقائق معدنية أو علبة مغلقة في الثلاجة لمدة يومين كحد أقصى.