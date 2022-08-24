شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "تشويش".. مهرجان تونسي يكتشف الإبداعات النسائية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سيكون المهتمون بالإبداع النسائي في تونس على موعد مع مهرجان تشويش الذي اختار له المنظمون أن يكون حلقة وصل بين الشمال والجنوب، وفضاء مفتوحا للإبداعات النسائية في مجالات الكتابة والموسيقى والسينما وغيرها.

ويمتد المهرجان الذي ينظمه "فضاء فن الشارع بتونس" ثلاثة أيام، من 23 إلى 25 سبتمبر / أيلول المقبل ويحمل شعار "أصواتهن خارج الحدود" بمشاركة فنانين في مجالات إبداعية متعددة ومحاضرين من جنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا وأوروبا.

وخلال اليوم الأول من المهرجان تقدم ريما نجدي عرضًا بعنوان "أنا أنشأت كائنًا غريبًا بداخلي"، ويحيي الثنائي سلمى سعيد ومريم كوريتا حفلا بعنوان "خلف عينيك" إلى جانب عدد من المحاضرات التي تتناول مسائل فكرية في علاقة بالإبداع النسوي.

وتعرض خلال أيام المهرجان سبعة أفلام روائية هي ”منظر قمري“ لمنى بنيامين، و“ما وراء الصمت“ لانتصار بلعيد، و“الحب والعنف“ لأمل قلاتي، و“مذاقات الخسارة“ لألكسندر بوليكيفيتش، و“خراب نقطة العطاء“ لصوفيا المارية، و“النظر إلى الأسفل“ لكاميل ديجي، و“من يخاف من الأيديولوجيا“ لمروة أرسانيوس.

والمهرجان حلقة متصلة من الإبداعات والتجارب الفنية المتبادلة العابرة للبحار والحدود كما يقول المنظمون، وقد اختار فضاء فن الشارع ”تشويش“ للتعبير عن الهمس والأصوات المكبوتة التي آن لها أن تنطلق وتصدع بما تختزنه من أفكار وإبداعات، وللتعبير أيضا عن هذه الأصوات العديدة التي تتجمع من بروكسل وتونس وفيينا، من إفريقيا إلى أوروبا، حتى تصير مسموعة ومرئية.

وأشار المنظمون إلى أن الجماهير والفنانين والمتحدثين الآخرين من جنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا وأوروبا ينضمون إلى محادثة عالمية متعددة الأطراف لتخيل مجتمع نسوي ومتصل عبر البحار والحدود، وذلك من خلال العروض والمحادثات ومجموعات الكتب والعروض والحفلات الموسيقية والنوادي المفتوحة.

وخلال حلقات النقاش المنتظمة في أيام المهرجان يبحث المشاركون ملفات ومواضيع عن الصور النمطية للمرأة، وعن الجنس والجسد والفضاء العام، والاستراتيجيات المتبعة والثورات النسوية.

وسيُفتتح برنامج ”تشويش 2022“ بمؤتمر يلقيه عالم السياسة نيكيتا داوان بعنوان ”ما هو تأثير الاختلاف؟“ إضافة إلى حلقة نقاش حول ”الحركة النسوية تعبر الحدود: أشكال التضامن الممكنة“.

ويمثل فضاء فن الشارع أحد التجارب الفنية التي تشكلت في تونس في السنوات الأخيرة لإتاحة الفضاء العام أمام المبدعين في شتى المجالات ويتولى تنظيم تظاهرات ثقافية تتراوح بين الموسيقى والسينما والفن التشكيلي والمسرح.