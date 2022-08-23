شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الصومال يؤكد عزم بلاده على تصفية حركة الشباب الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الثلاثاء، عزم الحكومة الفيدرالية الصومالية على تصفية عناصر ميليشيا "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة عسكريًا وفكريًا واقتصاديًا.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن ذلك جاء في اجتماع عقده الرئيس مع لجنة الأمن الوطني بالصومال، الذي شدد خلاله على خطط الحكومة للقضاء على الخلايا الإرهابية، والعمل على تحرير المناطق القليلة المتبقية في أيدي فلول الإرهابيين.

والأسبوع الماضي قال مسؤولون أمنيون إن 10 أشخاص قتلوا بعد أن اقتحم مسلحون من حركة الشباب الموالية للقاعدة فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو.

وقالت الشرطة إن مهاجمين فجروا عبوتين ناسفتين خارج الفندق قبل أن يدخلوا ويفتحوا النار على من كانوا هناك، وبحسب ما ورد فقد تحصن المهاجمون في الطابق العلوي من الفندق، بعد ساعات من بدء الهجوم، و أنقذت وحدة شرطة خاصة العشرات من النزلاء والموظفين من الفندق.