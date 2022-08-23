شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأمم المتحدة بالعراق تدعو إلى احترام مؤسسات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) اليوم الثلاثاء إلى ضرورة احترام مؤسسات الدولة، معتبرة أن الاحتجاج السلمي عنصر أساسي من عناصر الديمقراطية.

وأوضحت البعثة ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ "إن الحق في الاحتجاج السلمي يعد عنصرا أساسيا من عناصر الديمقراطية، ومن المهم بنفس القدر تأكيد الامتثال الدستوري واحترام مؤسسات الدولة".

وأضافت أنه يجب على مؤسسات الدولة أن تعمل دون عائق في خدمة الشعب العراقي.