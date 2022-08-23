شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الأمن القومى العراق: استقرار بلادنا ينعكس على المنطقة بأسرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، إن العراق بلد مهم في المنطقة، واستقراره هو استقرار للمنطقة أجمع.

وأشار إلى أن القاسم المشترك لجميع الأديان هو الإنسانية.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، الرئيس الجديد لبعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق أندرس فيباري، وفقا لوكالة الأنباء العراقية، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون والشراكة في مجال الدعم والاستشارة، إلى جانب بحث الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وملف مخيم الهول السوري.



من جهته، أكد الرئيس الجديد لبعثة الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يتواصل مع العراقيين، معرباً عن استعداد البعثة لتقديم الدعم للعراق في مجال القيادة والسيطرة.