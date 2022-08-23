شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الوطنى التونسى: إنقاذ شخصين إثر غرق مركب بالمياه الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي غرق مركب صيد بالمياه الدولية على بعد 43 ميلًا من سواحل المنستير وإنقاذ شخصين كانا على متنها وتسليمهما إلى السلطات التونسية.



وأكد المتحدث الرسمي باسم الإدارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن عملية الغرق وقعت يوم 14 أغسطس الجاري، وليس في الليلة الفاصلة بين 22 و23 من نفس الشهر كما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي.



وأوضح أن الشخصين الذين تم إنقاذهما أفادا بأن من المجتازين 7 أشخاص مفقودين، وتم تسخير جميع الوسائل المادية والبشرية في عملية البحث عنهم بالتنسيق مع البحرية التونسية.